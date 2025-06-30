António Sampaio da Nóvoa disse que não pensa numa potencial candidatura às próximas eleições presidenciais. “É um assunto no qual eu não penso. [Até agora] nunca me pronunciei, não me quero pronunciar também aqui. Se algum dia achar que me devo pronunciar, pronunciar-me-ei”, disse o antigo candidato presidencial, à margem de um evento esta segunda-feira.

“Não é assunto que esteja no meu horizonte”, afirmou Sampaio da Nóvoa. Após António Vitorino se ter retirado oficialmente da corrida presidencial, uma candidatura do académico pode surgir como um alternativa para os socialistas que não querem apoiar o antigo secretário-geral do PS António José Seguro. Augusto Santos Silva, outro potencial candidato da mesma área política, prometeu que esta quarta-feira vai anunciar se avança, ou não, para a Presidência da República.

O reitor honorário da Universidade de Lisboa foi o segundo candidato com mais votos (22,88%) nas eleições presidenciais de 2016. A candidatura de Sampaio da Nóvoa mereceu vários apoios formais à esquerda de partidos com o Livre ou o PCTP/MRPP, de vários dirigentes do PS e de três antigos Presidentes da República — António Ramalho Eanes, Mário Soares e Jorge Sampaio. Também foi um dos candidatos recomendados pelo então primeiro-ministro António Costa.