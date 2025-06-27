Vitorino tentou compromisso com Seguro para candidatura presidencial única no centro-esquerda

António Vitorino colocou-se fora da corrida presidencial mas admitiu que fez “esforço” para que pudesse existir apenas uma candidatura do centro-esquerda — a sua. Nos últimos meses, houve tentativas de acordo com António José Seguro, primeiro para que avançasse apenas um candidato, e, numa segunda fase, para que existisse um entendimento no sentido de, mais próximo da data das eleições, o pior colocado entre os dois pudesse desistir a favor do outro.

Esta quinta-feira à noite, quando revelou a sua decisão final na SIC Notícias, o socialista disse existir uma “pequena história” — que deixou “para depois” — por detrás da sua decisão final. A única coisa que revelou foi que fez um “esforço para que houvesse apenas uma única candidatura” de centro-esquerda nas presidenciais de 2026. No entanto, o Observador apurou junto de várias fontes socialistas que houve investidas do lado de António Vitorino em dois momentos, mas que Seguro esteve indisponível. “Recusou conversar”, diz um alto quadro do partido.

A condição de Vitorino para avançar foi sempre ter apenas um nome da área socialista na corrida e isso mesmo foi assumido pelo próprio quando revelou a sua decisão. Disse inclusivamente que não avança para Belém porque essa condição não existe: “A minha candidatura não conseguiu reunir o consenso para ser uma candidatura única desta área.”

Quando Seguro surgiu no terreno presidencial e o cenário de candidaturas múltiplas na sua área política começou a ensombrar o PS, houve uma abordagem indireta a Seguro, segundo apurou o Observador. A ideia era convencer o antigo líder do PS a esperar por uma avaliação sobre quem estaria em melhores condições de concorrer a Belém e, com isso, garantir que haveria apenas um candidato no centro-esquerda.