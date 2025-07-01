Começou o mês de julho — ou devemos dizer julio? O músico espanhol Julio Iglesias é protagonista de centenas de memes nas redes sociais que dão as boas vindas ao sétimo mês do ano, isto porque, em espanhol, a pronúncia do nome Julio e de julio (mês de julho) são idênticas.

Tudo começou em 2015, quando um utilizador da então rede social Twitter (agora X) partilhou uma fotografia de Julio Iglesias para anunciar a chegada do mês de julho. Dez anos passados, a brincadeira continua, com os usuários a serem cada vez mais criativos. O meme mais conhecido é o “El Uno de Julio” em que o cantor surge numa montagem ao lado de um Fiat Uno.

El uno de Julio. pic.twitter.com/ZweHVMwFiH — Luís – Geração dos entalados (@LuisSismeiro) July 1, 2025

Mas “El Uno de Julio” não é só feito de carros: há também memes de Julio Iglesias com baralhos do jogo de cartas UNO pelas mãos. Já mesmo antes do mês começar, as piadas invadiram as redes, com fotografias de Iglesias na Austrália: o fuso horário recebe julho mais cedo do que na Península Ibérica.

Arrancamos con un clásico, con el uno de Julio #memesdejulio pic.twitter.com/hyDBR4y1nL — Memes De Julio (@MemesDeJulio1) July 1, 2022

Para cada um dos 31 dias de julho, os utilizadores do X procuram imagens e vídeos de reações engraçadas de Julio Iglesias ao longo dos anos para ilustrar o que vão sentindo durante o mês: do calor ao frio.

¡Julio vuelve!

Y con él, mañana llegan las vacaciones, los memes…y alguna que otra sorpresa mía ????

¿Quién más lo estaba esperando?#julio #vuelvejulio #humor pic.twitter.com/URRAeqhauB — Carlos Latre (@Carlos_Latre) June 30, 2025

BUENOS DÍAS TWITTEROS O X MEN COMO ME GUSTA DECIR O COMO DICE GARCÍA CUERVA TERRORISTAS DE REDES SOCIALES, QUE TENGAN UN HERMOSO MARTES Y UN EXCELENTE COMIENZO DE MES, POR FIN LLEGO JULIO, EL MES DE LOS MEMES!!! A ABRIGARSE QUE JULIO ESTA FRÍO!!! pic.twitter.com/zOVQaKqy9G — Ricardo Veliz (@Ricardo39314128) July 1, 2025

O músico espanhol é também protagonista da biografia O Espanhol que Encantou o Mundo, do jornalista e escritor Ignacio Peyró que, ao Observador, falou sobre esta biografia escrita como um ensaio crítico sobre uma vida que tenta colocar em 272 páginas os 81 anos de vida de Julio Iglesias.