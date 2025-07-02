De acordo com um novo relatório da Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul (UNMISS), a violência contra civis no país está a aumentar para níveis recorde, registando 1.607 vítimas no primeiro trimestre deste ano.

No relatório aponta-se que 739 civis foram mortos, 679 feridos, 149 raptados e 40 sujeitos a Violência Sexual Relacionada com o Conflito (VSRC) entre janeiro e março de 2025.

A UNMISS mostra que o número de crianças vítimas aumentou de 114 para 171, sendo que “as mulheres e as raparigas continuaram a ser desproporcionadamente afetadas pela VSRC e por outros atos de violência sexual e baseada no género, representando em conjunto 98% das vítimas documentadas”.

Em consonância com o trimestre anterior, a maioria das vítimas foi atribuída a milícias comunitárias ou grupos de defesa civil (66%), enquanto elementos armados oportunistas e não identificados foram responsáveis por 22%.

As partes convencionais do conflito armado e outros grupos armados foram responsáveis por 15% das vítimas, registando um aumento de 27% (de 152 para 193). A escalada dos confrontos armados “prejudicou gravemente a proteção dos civis” e, segundo a ONU, “resultou em violações e abusos dos direitos humanos e do direito humanitário internacional”.

“É da responsabilidade primária do Governo proteger os civis e prevenir os conflitos, que continuam a causar danos imensos às comunidades em todo o país”, disse o representante especial adjunto do secretário-geral da UNMISS, Guang Cong.

Cong apela a “esforços concertados e coletivos a nível nacional, estatal e local para abordar as causas e os fatores subjacentes, facilitar a resolução de queixas através do diálogo e responsabilizar os perpetradores, a fim de pôr fim ao ciclo mortal da violência.”