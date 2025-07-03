Quatro pessoas ficaram feridas num esfaqueamento junto ao centro comercial Ratina, na cidade finlandesa de Tampere, informa a polícia local em comunicado. Não há quaisquer vítimas mortais.

Os feridos já receberam tratamentos de primeiros socorros no local e um suspeito já foi detido, lê-se no comunicado das autoridades, que não suspeitam de “motivações terroristas ou racistas” para o ataque.

Segundo o jornal Ilta-Sanomat, a pessoa detida é um “homem finlandês na casa dos vinte anos”.

A polícia disse ainda que foi notificada às 16h23 na hora local (14h23 em Portugal Continental) do ataque com faca. Meia hora depois, lê-se no comunicado, a situação tinha sido controlada pelas autoridades.

Depois do incidente, a área à volta do centro comercial foi fechada pela polícia. Porém, pelas 16h52 (hora de Lisboa), o cordão já tinha sido desmontado e a polícia tinha abandonado o local, depois de falar com testemunhas do ataque.