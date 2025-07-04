A Associação Seguro a Presidente, que servirá de apoio à candidatura presidencial de António José Seguro, foi constituída e aprovada na passada quarta-feira, anunciou a organização.

A associação, que terá como nome “AsAP: Associação Seguro a Presidente”, foi aprovada na passada quarta-feira e terá como principais responsabilidades a organização administrativa e contabilística da candidatura, principalmente a recolha e gestão de donativos.

Esta organização, explicou o presidente da direção, Óscar Gaspar, antigo secretário de Estado da Saúde, serve para cumprir as obrigações legais da candidatura e extinguir-se-á um ano depois da sua formação, e não terá qualquer papel na condução política ou na definição da campanha, que ficará à responsabilidade do candidato António José Seguro.

O ex-secretário-geral do PS António José Seguro anunciou a 3 de junho que será candidato a Presidente da República, considerando que o país precisa “de mudança e esperança numa vida melhor”, numa altura em que falta estabilidade e confiança.

“Decidi e anuncio hoje, no dia em que começa uma nova legislatura que vai exigir muito de todos nós: sou candidato a Presidente da República”, refere num curto vídeo publicado pela TVI/CNN.

Seguro explicou que será candidato a Belém porque acredita que Portugal “precisa de mudança e esperança numa vida melhor”.