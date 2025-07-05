Centenas de banhistas parisienses deram este sábado um mergulho no Sena pela primeira vez desde 1923, o culminar de uma limpeza do icónico rio da capital francesa que começou com os Jogos Olímpicos de 2024.

As águas do Sena foram abertas ao público em três partes do curso, em Bras Marie, em frente à Ile Saint-Louis, em Bercy, perto da Biblioteca Nacional, e em Grenelle, em frente à Ile des Swans, a dois passos da Torre Eiffel.

Embora a natação seja gratuita e aberta ao público, de acordo com a Câmara Municipal de Paris, não será acessível sem condições, segundo a agência espanhola Europa Press.

Os nadadores devem ter pelo menos 14 anos de idade e 1,40 metros de altura.

A utilização de uma boia de segurança é obrigatória e haverá pelo menos três nadadores-salvadores presentes em permanência em cada zona.

Além disso, não será possível nadar a toda a largura do rio, que é muito suscetível aos efeitos da navegação e das tempestades noutros pontos do curso.

As autoridades criaram “espaços de segurança” e declararam o resto das águas como agitadas, continuando a ser proibido tomar banho.

“Pensava que ia estar um frio de rachar, mas na verdade é muito bom”, entusiasmou-se Karine, uma assistente de cuidados de saúde de 51 anos, que foi das primeiras banhistas a entrar na água com uma boia amarela.

A presidente da câmara da capital, a socialista Anne Hidalgo, esteve na reabertura, juntamente com a ministra do Desporto, Marie Barsacq.

Abrir o Sena aos banhistas “é também uma forma de adaptar a cidade às mudanças de temperatura”, declarou Hidalgo, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Hidalgo disse que tem como objetivo abrir cerca de 30 locais para banhistas.

A autarca assinou há uma semana o decreto que autoriza o acesso às águas num “momento histórico”, após um interregno de mais de 100 anos.

Foram investidos mais de 1.400 milhões de euros para melhorar a qualidade da água a montante do rio, com obras de captação de águas residuais para evitar que estas desaguem no Sena.

A qualidade sanitária da água é excecional, garantiu o prefeito regional, Marc Guillaume.

“Há duas bactérias que monitorizamos, a E.coli e os enterococos, algumas das quais estão 10 vezes abaixo dos limiares e outras mais de 25 vezes abaixo dos limiares”, afirmou.

Dado que em Paris as águas pluviais e as águas residuais são misturadas numa única rede, a única solução em caso de chuvas fortes é descarregar o excesso no Sena.

Os recordes de pluviosidade registados durante os Jogos Olímpicos de 2024 tornaram muitas vezes a água imprópria para os atletas nadarem.

Este verão, tal como na praia, serão utilizadas bandeiras (verde, amarela, vermelha) para controlar o caudal do Sena e a qualidade da água, analisada por sondas instantâneas e amostras de cultura.

Se as bandeiras estiverem vermelhas, a natação será encerrada. As zonas de banhos do Sena permanecerão abertas até 31 de agosto.