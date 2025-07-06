Cerca de 20 pessoas ficaram feridas depois ter sido emitido um alerta de incêndio num avião da Ryanair no aeroporto de Palma de Maiorca, na madrugada de sábado, levando-as a saltar do avião, que estava parado na pista. Só que não havia qualquer incêndio. A informação foi avançada pela Euronews este sábado.

⚠️ 18 pasajeros atendidos por los servicios de emergencia al incendiarse el motor de un avión de #Ryanair en el aeropuerto de Palma de Mallorca.pic.twitter.com/Un7FEGxHVl — eSPAINews (@eSPAINews_) July 5, 2025

A companhia declarou que o aviso de incêndio no avião que se preparava para voar foi falso alarme. No entanto, o pânico criado pelo incidente provocou 18 feridos, com ferimentos leves, de acordo com o serviço de emergência médica. Seis tiveram de ser encaminhados para o hospital.

Até à data, as autoridades ainda não anunciaram as causas do falso alarme de incêndio no avião da Ryanair. Os serviços de emergência foram informados de que tinha deflagrado um — sabe-se agora, falso — incêndio num avião estacionado na pista do aeroporto de Maiorca às 00h36 de sábado.

O avião tinha Manchester, no Reino Unido, como destino, pelo que o episódio chegou ao tablóide The Sun, que fala em “ossos partidos” dos britânicos que, para fugir, saltaram das asas do avião. No entanto, a companhia de aviação Ryanair garante que as 18 pessoas sofreram apenas “ferimentos muito ligeiros” como entorses no tornozelo, reporta a Euronews.