O antigo presidente socialista da Câmara do Crato, distrito de Portalegre, António José Leitão, morreu esta quarta-feira numa unidade hospitalar em Lisboa, revelou à agência Lusa o atual presidente do município, Joaquim Diogo, também eleito pelo PS.
António José Leitão, de 79 anos, foi presidente da Câmara do Crato entre 1982 e 1993.
Joaquim Diogo recordou à Lusa que António José Leitão foi “um exemplo para todo o concelho”, sustentando que o autarca foi o responsável pela distribuição do abastecimento de água e saneamento básico a todo o município. O atual autarca do Crato recordou também que António José Leitão foi o responsável pela construção vários equipamentos públicos naquele concelho alentejano.
O ex-autarca possuía “uma memória extraordinária”, tendo também “grande aptidão” para o combate político, evocou o atual presidente da câmara. “Foi, eventualmente, desde o 25 de Abril o presidente da câmara mais marcante”, acrescentou.
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António José Leitão, que ficou também conhecido por ser o pai da Feira de Artesanato e Gastronomia do Crato, foi o primeiro presidente da assembleia municipal daquele concelho no pós-25 de abril. O antigo autarca desempenhou ainda funções de adjunto do Governador Civil de Portalegre durante 10 anos.
A Câmara do Crato vai decretar luto municipal durante três dias, desconhecendo-se, nesta altura, pormenores relativos às cerimónias fúnebres.