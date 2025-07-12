Quarenta e uma pessoas foram detidas este sábado na capital britânica depois de terem participado numa manifestação de apoio ao grupo pró-Palestina Palestine Action, proibido no Reino Unido, anunciou a polícia londrina. Segundo a polícia, uma pessoa foi detida por agressões.

A organização Defend Our Juries, que promoveu a manifestação em Londres e em outras cidades do Reino Unido, confirmou as detenções.

Na capital britânica, a manifestação decorreu na Praça do Parlamento, com os participantes a exibirem cartazes com as frases “Oponho-me ao genocídio, apoio Palestine Action”.

O parlamento britânico aprovou no início de julho a proibição da atividade do grupo Palestine Action no Reino Unido e classificou-o como “organização terrorista”.

O processo foi desencadeado pelo Governo após um ato de vandalismo numa base aérea, do qual são acusadas quatro pessoas, detidas, que serão ouvidas pelo tribunal na próxima sexta-feira.

Na altura, o grupo Palestine Action alegou que o protesto visou interromper “a participação direta do Reino Unido” em “genocídios e crimes de guerra no Médio Oriente”, nomeadamente na guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza, enclave palestiniano.

Peritos da ONU criticaram a decisão de Londres, assinalando que “meros danos materiais, sem colocar em perigo a vida de outras pessoas, não são suficientemente graves para serem classificados como terrorismo”.

Na semana passada, em Londres, 29 pessoas, incluindo um padre e profissionais da saúde, foram detidas por terem participado igualmente numa manifestação de apoio à organização Palestine Action.