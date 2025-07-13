Duas mulheres morreram num tiroteio neste domingo numa igreja em Kentucky nos Estados Unidos da América, que aconteceu na sequência de um primeiro incidente no aeroporto de Blue Grass, em Fayette. Um polícia ficou ferido. E o suspeito foi morto.

Segundo o jornal Lexington Herald-Leader, um polícia foi atingido no aeroporto e outras quatro pessoas foram alvejadas a 25 quilómetros, na igreja Baptista de Richmond. Duas mulheres que teriam 72 e 32 anos morreram no local e outras duas pessoas foram levadas para o hospital.

Foi na igreja que o suspeito acabou por ser abatido. “Informação preliminar indica que o suspeito pode ter ligações a membros da igreja”, informou a polícia, citada pela AP.

O alerta foi dado às 11h36 (em Lisboa eram 16h36), quando a polícia local foi alertada de um tiroteio envolvendo um agente policial quando este mandou encostar o veículo por um alerta sobre a matrícula do carro. O suspeito alvejou o polícia, fugiu e, mais tarde, roubou um carro com o qual se dirigiu à igreja.

O governador do Kentucky, Andy Beshear, indicou que os feridos foram transportados para o hospital, sem informar a gravidade dos ferimentos, indica a Sky News. “Rezem por todos os afetados por estes atos de violência sem sentido e agradeçamos pela rápida resposta do Departamento de Polícia de Lexington e da Polícia Estadual de Kentucky”, declarou o governador.

O aeroporto Blue Grass indicou que as operações aeroportuárias estão já a decorrer com normalidade, ainda que o caso esteja a ser investigado.