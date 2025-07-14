Cabo Verde vai ser o primeiro país lusófono a aplicar o Selo de Igualdade de Género na administração pública, iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), anunciou esta segunda-feira o representante da organização no país.

“O Ministério das Finanças de Cabo Verde será a primeira instituição pública a implementar o selo entre os países de língua portuguesa em África e Timor-Leste”, afirmou David Matern, no arranque de uma formação de três dias, na cidade da Praia, para que a certificação seja implementada. O objetivo é criar instituições públicas mais inclusivas e “enviar um sinal muito forte” sobre “a igualdade de género”, referiu.

O secretário de Estado das Finanças, Alcindo Mota, afirmou que a formação pretende transformar a forma de planear, orçamentar e avaliar políticas públicas, garantindo que as necessidades de mulheres e homens sejam consideradas. “Pretendemos posicionar o Ministério das Finanças como modelo”, referiu.

Durante a formação, os técnicos e responsáveis do Ministério das Finanças e do Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) vão aprender a usar ferramentas e práticas para aplicar a igualdade de género em todas as fases da política pública, do planeamento à prestação de serviços.

A iniciativa faz parte do programa de cooperação Pro PALOP-TL ISC, que junta os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, Timor-Leste e conta com apoio da União Europeia (UE).

A embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, Carla Grijó, afirmou que o lançamento do selo de igualdade de género “não é apenas um gesto simbólico, mas uma escolha estratégica para dar visibilidade a um tema de verdadeira justiça social”.

A presidente do ICIEG, Marisa Carvalho, disse que se esperam reformas para promover a igualdade de género, através da formação dos recursos humanos para aplicar estes princípios.

O Selo de Igualdade de Género é uma iniciativa do PNUD que reconhece as instituições que adotam medidas concretas e sistemáticas para a promoção da igualdade de género, contribuindo para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS 5, igualdade de género.