A Administração de Donald Trump volta a colocar a demissão de Jerome Powell da presidência da Fed nas notícias. Apesar de não ser fácil fazê-lo, vem de dentro as informações que continua a ser analisada a legalidade de demitir o presidente da Reserva Federal por justa causa. Já este domingo, Trump volta a dizer que seria vantajoso se Powell se demitisse porque “é muito mau para o país”.

Foi o assessor económico da Casa Branca, Kevin Hassett, que voltou ao tema, garantindo à ABC que Trump tem o poder para o demitir se houver “evidências” a justificá-lo.

E acrescenta um caso que está a ser investigado e que coloca como possível “evidência” para essa demissão. É que, diz, Jerome Powell “tem muito a responder” sobre os custos com a remodelação da sede da Fed em Washington. “Dependerá muito das respostas que obtivermos às perguntas que Russ Vought enviou à Fed”, disse à ABC.

Foi o próprio diretor de orçamento da Administração Trump que, na rede X, atacou Powell pelos custos com essa remodelação que vão já, disse, nos 2,5 mil milhões de dólares, acima do estimado inicialmente em 700 milhões. “Estas renovações incluem terraço, rooftop, jardins, fontes, elevadores VIP e mármores premium. O custo por pés quadrados está nos 1.923 dólares — o dobro do custo para renovar um edifício federal histórico. O Palácio de Versailles custaria 3 mil milhões de dólares ao câmbio atual”. Criticou ainda a Fed pelos prejuízos registados.

Chairman Jerome Powell has grossly mismanaged the Fed. While continuing to run a deficit since FY23 (the first time in the Fed's history), the Fed is way over budget on the renovation of its headquarters. Now up to $2.5 billion, roughly $700 million over its initial cost.… pic.twitter.com/lHK4cWlAvf — Russ Vought (@russvought) July 10, 2025

Face a estes custos, a Casa Branca pediu mais informações. E agora o conselheiro económico assegura que Trump tem o poder para o fazer. Kevin Hassett é um dos nomes falados para eventual substituição de Powell, cujo mandato termina em 2026.

De forma discreta, a Fed colocou um conjunto de perguntas e respostas sobre as remodelações no seu site, indicando que a Reserva Federal “leva muito a sério a responsabilidade de ser um bom gestor dos recursos públicos. O projeto reduzirá custos ao longo do tempo. Trata-se de uma reforma e modernização completa para preservar dois prédios históricos que não foram totalmente reformados desde sua construção na década de 1930”. E indica as obras que serão feitas.

Garante que foram consultadas um conjunto de agências estaduais e federais, tendo também informado o comité de supervisão do Congresso. Segundo a Fed o valor aumentou por causa das alterações ao projeto original e pelos custos dos materiais, equipamentos e mão de obra que são acima das estimativas, tendo havido imprevistos como existência de amianto, contaminação do solo e lençol freático mais alto do que o esperado.

Trump, desde que assumiu a sua segunda presidência, não tem parado de atacar Powell por ainda não ter descido as taxas de juro, como o BCE já o fez. Powell tem resistido a descer, e no final de junho salientou estar à espera de mais informações sobre a evolução da economia. Trump chegou a garantir não pretender, afinal, demitir Powell, mas as investigações estão a dar o sinal contrário.