A conta oficial do Elmo, personagem da Rua Sésamo norte-americana, fez várias publicações antissemitas na rede social X a desejar violência contra judeus e com insultos a Donald Trump por não ter publicado os ficheiros ligados a Jeffrey Epstein na sequência de um ciberataque.

A explicação para o episódio foi dada pela própria conta da personagem esta terça-feira, que diz que a conta “foi brevemente pirateada por uma entidade externa, apesar das medidas de segurança em vigor”.

“Condenamos veementemente o conteúdo antissemita e racista abominável, e a conta foi entretanto protegida. Estas mensagens não refletem de forma alguma os valores da Sesame Workshop [que produz o programa infantil desde 1968] ou da Rua Sésamo, e ninguém da organização esteve envolvido”, acrescentam.

On Sunday, Elmo’s X account was briefly hacked by an outside party, in spite of the security measures in place. We strongly condemn the abhorrent antisemitic and racist content, and the account has since been secured. These posts in no way reflect the values of Sesame Workshop… pic.twitter.com/MaTqsjQ81V — Elmo (@elmo) July 15, 2025

As publicações foram apagadas, mas o conteúdo continuou a circular nas redes sociais. “O Elmo diz que todos os judeus devem morrer”, lia-se numa publicação feita na conta da personagem também conhecida por Simão em Portugal e que tem mais de 650 mil seguidores no X. Nessa mesma publicação, também se alegava que “Donald Trump é o fantoche de Netanyahu porque está nos ficheiros de Epstein”.

“Matem os judeus”, lê-se noutra publicação. Em resposta a utilizadores que iam criticando ou chamando à atenção para um possível ciberataque, a conta respondia com insultos racistas e transfóbicos.

One thing we did not have on our 2025 bingo card was Elmo being an antisemite. Maybe his account was hacked, but this is a clear attempt to use a popular public figure to push antisemitic radicalism onto our children. It's disgusting. pic.twitter.com/iebrOQBIJV — House Committee on Education & Workforce (@EdWorkforceCmte) July 14, 2025

A organização norte-americana contra o antissemitismo Liga Anti-Difamação (ADL, na sigla inglesa) criticou nas redes sociais o incidente envolvendo o Elmo, que apelidou de personagem que “aqueceu os corações de milhões de pessoas com a sua inocência e natureza curiosa”.

“É chocante que a sua conta oficial no X, conhecida por espalhar a bondade, tenha sido pirateada ontem apenas para espalhar o antissemitismo violento”, pode ler-se.

Loved on @sesamestreet and beyond, Elmo has warmed the hearts of millions with his innocence and inquisitive nature. It’s appalling that his official X account, known for spreading kindness, was hacked yesterday solely to spread violent antisemitism. Antisemitism on social media… pic.twitter.com/IZnNA1AjKp — ADL (@ADL) July 14, 2025

O caso do ciberataque à conta do Elmo surge menos de uma semana depois do Grok, a ferramenta de inteligência artificial da rede social X — propriedade de Elon Musk –, ter começado a responder a utilizadores com afirmações e estereótipos antissemitas, algo que obrigou a empresa a pedir desculpa.

Notícia atualizada às 23h20 com a reação oficial da conta da personagem