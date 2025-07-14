A conta oficial do Elmo, personagem da Rua Sésamo norte-americana, fez várias publicações antissemitas na rede social X a desejar violência contra judeus e com insultos a Donald Trump por não ter publicado os ficheiros ligados a Jeffrey Epstein na sequência de um ciberataque.

A explicação para o episódio foi dada pela própria conta da personagem esta terça-feira, que diz que a conta “foi brevemente pirateada por uma entidade externa, apesar das medidas de segurança em vigor”.

“Condenamos veementemente o conteúdo antissemita e racista abominável, e a conta foi entretanto protegida. Estas mensagens não refletem de forma alguma os valores da Sesame Workshop [que produz o programa infantil desde 1968] ou da Rua Sésamo, e ninguém da organização esteve envolvido”, acrescentam.

As publicações foram apagadas, mas o conteúdo continuou a circular nas redes sociais.  “O Elmo diz que todos os judeus devem morrer”, lia-se numa publicação feita na conta da personagem também conhecida por Simão em Portugal e que tem mais de 650 mil seguidores no X. Nessa mesma publicação, também se alegava que “Donald Trump é o fantoche de Netanyahu porque está nos ficheiros de Epstein”.

“Matem os judeus”, lê-se noutra publicação. Em resposta a utilizadores que iam criticando ou chamando à atenção para um possível ciberataque, a conta respondia com insultos racistas e transfóbicos.

A organização norte-americana contra o antissemitismo Liga Anti-Difamação (ADL, na sigla inglesa) criticou nas redes sociais o incidente envolvendo o Elmo, que apelidou de personagem que “aqueceu os corações de milhões de pessoas com a sua inocência e natureza curiosa”.

“É chocante que a sua conta oficial no X, conhecida por espalhar a bondade, tenha sido pirateada ontem apenas para espalhar o antissemitismo violento”, pode ler-se.

O caso do ciberataque à conta do Elmo surge menos de uma semana depois do Grok, a ferramenta de inteligência artificial da rede social X — propriedade de Elon Musk –, ter começado a responder a utilizadores com afirmações e estereótipos antissemitas, algo que obrigou a empresa a pedir desculpa.

Notícia atualizada às 23h20 com a reação oficial da conta da personagem