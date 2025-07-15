O diretor do serviço de Ortopedia do Hospital de Santa Maria demitiu-se esta terça-feira devido à falta de médicos para preencher as escalas da urgência afeta ao serviço de urgência geral, avançou a SIC Notícias e confirmou o Observador junto de fonte hospitalar.

Pelo menos 12 ortopedistas do serviço apresentaram minutas de escusa à realização de mais horas extraordinárias, o que dificulta o preenchimento das escalas de Ortopedia do maior hospital do país. Por falta de recursos humanos para garantir todas as valências no serviço, o diretor, Paulo Almeida (no cargo desde janeiro) demitiu-se do cargo.

Em resposta ao Observador, a ULS de Santa Maria não confirmou a demissão de Paulo Almeida mas anunciou que estão a ser tomadas medidas a curto prazo para a retoma gradual da normalidade do serviço de Ortopedia.

“Um plano que tem como objetivo dar garantias reais de resposta às preocupações dos profissionais da carreira médica, em particular, e de todo o Serviço em geral, de forma a existirem condições imediatas de reorganização deste importante Serviço e de retoma gradual da normalidade da sua incontornável missão na ULS de Santa Maria e no SNS”, esclarece a ULS, confirmando que, na manhã desta terça-feira, decorreu uma reunião entre o Conselho de Administração e Paulo Almeida onde foi discutido esse plano de curto prazo.

A falta de ortopedistas no Hospital de Santa Maria não é um problema novo. Em fevereiro, o Observador escrevia que alguns doentes eram encaminhados para outras Unidades Locais de Saúde de Lisboa por incapacidade da urgência de Ortopedia do hospital.

À data, o Conselho de Administração da ULS Santa Maria, garantiu que a reestruturação do Serviço da Ortopedia foi estabelecida como uma das prioridades institucionais, tendo alterado a direção do serviço, em funções desde 2019. Estava ainda prevista a contratação de três especialistas.

Notícia atualizada às 17h com a resposta da ULS de Santa Maria