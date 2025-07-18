Consulte aqui o enunciado do exame e aqui os critérios de correção desta prova que se realizou às 9h30.

Esta sexta-feira teve início a 2.ª fase dos exames nacionais e além da prova de Português, foram também testados os conhecimentos a Português Língua Segunda e Português Língua Não Materna.

À tarde, pelas 14h, realizou-se ainda o exame de Geografia A.

A 2.ª fase dos exames irá decorrer até dia 24 de julho, sendo que as pautas com as classificações serão afixadas a 5 de agosto.

Este ano (após uma alteração temporária das regras em virtude da Covid-19), os alunos voltam a ser obrigados a realizar três exames nacionais. Além de Português A (que se tornou obrigatório para todos), podem fazer dois exames da componente de formação específica da sua área ou um exame da componente de formação específica e o exame de Filosofia.

Segundo dados do Júri Nacional de Exames, 55% (88.637) dos estudantes que este ano se inscreveram nos exames nacionais têm intenção de utilizar as provas para aceder ao Ensino Superior, menos cerca de mil alunos face ao ano anterior (89.715).