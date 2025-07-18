O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusou o líder dos Estados Unidos, Donald Trump, de “chantagem inaceitável” pelos ataques às instituições brasileiras e pela imposição de tarifas.

“O que veio foi uma chantagem inaceitável, em forma de ameaças às instituições brasileiras, e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos“, criticou Lula da Silva na quinta-feira, numa mensagem ao país transmitida pelas televisões e rádios públicas.

O chefe de Estado disse ainda que no Brasil o poder judiciário é independente, numa resposta aos ataques a Trump em defesa do ex-Presidente Jair Bolsonaro (2019-2023), afirmando ainda que “tentar interferir na justiça brasileira é um grave atentado à soberania nacional”.

“Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem o apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. Apostam no quanto pior, melhor“, disse, referindo-se a parlamentares “bolsonaristas”, como o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que estão a pressionar as autoridades norte-americanas para impor sanções ao Brasil.

Minutos antes da mensagem de Lula, Donald Trump enviou uma carta a Jair Bolsonaro, reiterando os ataques ao sistema judicial e ao que apelidou de “regime ridículo de censura” no Brasil.

“Tenho visto o tratamento terrível que está a receber pelas mãos de um sistema injusto voltado contra si. Esse julgamento deve acabar imediatamente!”, escreveu o Presidente norte-americano, numa carta partilhada por Bolsonaro nas redes sociais.

O procurador-geral do Brasil pediu a condenação de Jair Bolsonaro e de sete antigos colaboradores por tentativa de golpe de Estado contra Lula da Silva.

“Tenho manifestado fortemente a minha desaprovação tanto publicamente quanto por meio da nossa política tarifária”, detalhou Trump, referindo-se ao anúncio de uma tarifa de 50% que será imposta aos produtos brasileiros a partir de 01 de agosto.

O republicano demonstrou ainda assim “sincera esperança que o Governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar os opositores políticos e acabe com esse regime ridículo de censura”.

“Estarei observando de perto”, concluiu o Presidente dos Estados Unidos.

Em resposta, Lula Silva sublinhou que “não há vencedores em guerras tarifárias“.

“Somos um país de paz, sem inimigos. Acreditamos no multilateralismo e na cooperação entre as nações. Mas que ninguém se esqueça: o Brasil tem um único dono — o povo brasileiro”, frisou o chefe de Estado.