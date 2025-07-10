Trump deu "pontapé de saída" para campanha no Brasil. Ameaças foram presente político para Lula ou favorecem Bolsonaro?

As ameaças vindas da Casa Branca geraram duas reações muito distintas dentro do Brasil. Bolsonaro agradeceu ao “ilustre Presidente e amigo” por ser um “exemplo de fé e resiliência”, enquanto Lula da Silva firmou uma postura combativa e prometeu uma resposta “de acordo a Lei da Reciprocidade Económica do Brasil”. Segundo a CNN, a resposta de Lula foi a primeira vez que um país ameaçou responder na mesma moeda às tarifas impostas por Trump desde que este regressou à presidência. Pessoas próximas do Presidente brasileiro foram mais longe e mostraram-se confiantes de que um confronto com Trump pode acabar por ser positivo para Lula.

“Politicamente, isto foi um presente para o governo brasileiro, num momento em que a administração está na corda bamba. Isto pode ser um momento-chave, uma reviravolta na campanha no próximo ano”, avaliou um responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros ao Washington Post. Vários analistas brasileiros partilham a opinião de que, se Lula jogar as suas cartas corretamente, poderá aproveitar as ameaças de Trump a seu favor nas urnas.

Mas outras leituras destacam as dificuldades que as tarifas irão, quase inevitavelmente, causar na economia brasileira, algo que o campo bolsonarista poderá utilizar a seu favor nas eleições de 2026. Em ambos os casos, a campanha eleitoral passa a depender de uma terceira pessoa, além dos dois candidatos. “Acho que foi Trump quem deu o pontapé inicial na campanha presidencial brasileira“, resume Oliver Stuenkel, professor de Relações Internacionais na Fundação Getulio Vargas, nas suas redes sociais.

Afinidades políticas e redes sociais: os interesses de Trump no Brasil

Em março de 2025, Eduardo Bolsonaro anunciou que tinha tirado uma licença do seu lugar no Congresso brasileiro e que estava a viver nos Estados Unidos, a partir de onde ia passar a trabalhar junto da administração norte-americana para que pedisse amnistia dos acusados pelo Ministério Público brasileiro de envolvimento na tentativa de golpe de Estado e aplicasse sanções a Alexandre de Moraes, juiz do STF e relator do processo. No mês seguinte, em entrevista ao Washington Post, Jair Bolsonaro admitiu que estava à espera de uma reação de Trump sobre o caso uma vez que ele é “muito mais poderoso”.

A tão desejada reação só chegou esta semana, mas o terceiro filho de Jair Bolsonaro não se escusou de colher os louros da sua persuasão junto da administração norte-americana. “A carta do Presidente dos Estados Unidos apenas confirma o sucesso na transmissão daquilo que viemos apresentando com seriedade e responsabilidade”, escreveu, num comunicado enviado aos media brasileiros.