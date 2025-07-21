A Guarda Nacional de Illinois e as Forças Armadas portuguesas vão cooperar num programa de parceria estadual norte-americano que visa melhorar capacidades mútuas de cibersegurança, resposta a desastres e desenvolver “capacidades operacionais espaciais”.

De acordo com um comunicado da Embaixada dos Estados Unidos da América em Portugal, o National Guard Bureau [Escritório da Guarda Nacional] e o Departamento de Defesa dos EUA anunciaram a criação de um Programa de Parceria Estadual (SPP, sigla em inglês) entre a Guarda Nacional de Illinois e as Forças Armadas Portuguesas.

Entre as potenciais áreas de cooperação entre Portugal e a Guarda Nacional de Illinois está a melhoria de “capacidades mútuas de cibersegurança para enfrentar ameaças nacionais e regionais e aumentar a coordenação interagências” ou o apoio à “resposta a crises” e a preparação para desastres.

No âmbito desta parceria, está ainda incluído o desenvolvimento de “capacidades operacionais espaciais”, o aproveitamento de “forças complementares em agricultura, infraestrutura e a academia”, bem como a condução de “iniciativas conjuntas de investigação ambiental em gestão de solos e uso de água”.

“Os Estados Unidos e Portugal, ambos membros fundadores da NATO, têm uma forte relação de segurança existente e partilham um compromisso inabalável com a segurança global, enraizado em décadas de parceria e implantações globais partilhadas. A localização estratégica de Portugal e as suas contribuições para as missões da NATO tornaram o país num elemento crucial na salvaguarda da segurança transatlântica“, é destacado no comunicado.

O texto cita declarações do Governador de Illinois, JB Pritzker, que considerou que “Illinois é a escolha clara para esta nova parceria com Portugal”. Neste estado norte-americano, destaca-se no comunicado, vivem aproximadamente 12.000 luso-americanos, “incluindo mais de 13% da população de Sammons Point, no Condado de Kankakee”.

“A nossa cooperação com os Estados Unidos é de longa data, credível e forte. Estamos muito honrados em estabelecer esta parceria entre a Guarda Nacional de Illinois e as Forças Armadas Portuguesas. Estamos comprometidos em aprofundar ainda mais a nossa relação duradoura”, lê-se no comunicado, que cita o Ministério da Defesa de Portugal.

Portugal e Estados Unidos da América estão entre os países fundadores da NATO que em 4 de abril de 1949 assinaram, em Washington, o Tratado do Atlântico Norte.

Os restantes países fundadores são Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Países Baixos, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega e Reino Unido.