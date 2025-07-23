A presidente da Comissão Europeia destacou esta quarta-feira a importância da cooperação entre o Japão e a União Europeia, considerando que “não pode ser subestimada”, num ambiente global “complexo e incerto” devido às tensões políticas e comerciais. Também o presidente do Conselho Europeu, António Costa, lembrou os “valores partilhados e interesses comuns” que unem os dois parceiros.

O Japão e a União Europeia, em conjunto, representam quase um quarto do PIB global e 20% do comércio global de bens e serviços, o que reflete não só a sua força económica, mas também “a confiança e a interdependência” da relação entre estas regiões, “geograficamente separadas, mas unidas por valores partilhados”, insistiu Ursula Von der Leyen, na 30.ª Cimeira UE-Japão.

“Portanto, é natural que dois parceiros com ideias semelhantes se unam para se fortalecerem mutuamente. Não apenas para construir a nossa própria independência, mas para nos fortalecermos”, acrescentou.

António Costa falou num mundo que precisa cada vez mais da relação próxima entre a União Europeia e o Japão, destacando também a parceria de segurança e defesa existente.

Costa lembrou inclusivamente ao primeiro-ministro nipónico, Shigeru Ishiba, os “valores partilhados e interesses comuns” que unem os dois parceiros.

“O Japão é o nosso parceiro mais próximo no Indo-Pacífico. Gostaria de sublinhar a força da parceria UE-Japão”, afirmou o presidente do Conselho Europeu, sublinhando que “mais do que nunca, o mundo precisa dessa parceria mais estreita”.

Destacando “a profundidade da cooperação bilateral e a estreita coordenação no G7 [grupo do sete países mais industrializados do mundo] e em numerosos fóruns multilaterais”, António Costa, considerou que a parceria UE-Japão já “constitui um modelo estável de cooperação que promove a paz, a democracia, uma ordem internacional baseada em regras e o multilateralismo”.

Para o responsável da UE, o pilar fundamental da relação é a parceria dedicada à segurança e defesa. Esta parceria, afirmou, tornou-se “ainda mais valiosa “num mundo cada vez mais instável e imprevisível”.

Por isso, o próximo objetivo já a ser trabalhado é “aumentar a prosperidade através do comércio e da inovação e reforçar a segurança económica e a resiliência da cadeia de abastecimento”.

O acordo de parceria económica UE-Japão é “um grande sucesso”, que permitiu aumentar os fluxos comerciais em 20% desde a sua implementação, lembrou António Costa.

“Agora, a nossa nova Aliança para a Competitividade vai reforçar ainda mais os nossos laços económicos”, concluiu.

A presidente da Comissão Europeia e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, viajaram para o Japão para se reunir esta quarta-feira, em Tóquio, com o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, num encontro em que procuram assinar uma “aliança de competitividade” para reforçar a cooperação entre a União Europeia (UE) e o Japão.

A cimeira acontece após a visita dos dois líderes europeus, na terça-feira, ao local da Exposição Mundial de Osaka, incluindo o pavilhão da UE, concebido para apresentar as políticas da União Europeia e os laços e iniciativas conjuntas com Tóquio.

Esta quarta-feira, Von der Leyen discursou também na Universidade Keio, depois de ter sido agraciada com o título de Doutora Honoris Causa pela universidade, onde enfatizou as ameaças partilhadas que ambas as regiões enfrentam, apesar de cada uma ter os seus próprios desafios.