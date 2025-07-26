O consultor de negócios, Nuno Fernandes é o candidato da Iniciativa Liberal (IL) à Câmara Municipal de Bragança, com foco na saúde, planeamento urbanístico, economia e ambiente, foi divulgado este sábado.

O candidato da IL, de 48 anos, apresentou as linhas programáticas numa cerimónia que decorreu no centro histórico da cidade e capital do distrito.

“É necessário medidas que tragam a prestação de saúde mais próxima dos utentes para colmatar falhas quer temporais quer espaciais do SNS”, disse Nuno Fernandes.

“Propomos a criação de um Seguro de Saúde Municipal focado numa primeira fase em primeiros diagnósticos de especialidades cujo adiamento pode ter um grande impacto na deteção de doenças graves”, vincou.

De acordo com o candidato, o seguro de saúde deverá ser universal e aplicável exclusivamente em clínicas e hospitais da região para atrair operadores atingindo o objetivo de aproximar estes meios da população.

Por outro lado, Nuno Fernandes indicou que Bragança terá de ter de ter um planeamento urbanístico a longo prazo, porque o desenvolvimento e crescimento da cidade, nos últimos 25 anos tem ocorrido de maneira avulsa sempre numa lógica de maximização de fundos europeus.

“Esta estratégia deu-nos um rio emparedado, ciclovias incapazes de se constituirem como alternativa credível ao automóvel e uma divisão dos centros de habitação e trabalho com consequências na qualidade de vida e problemas de mobilidade”, sublinhou, perante apoiantes.

Das propostas, sobressai um projeto urbanístico a executar nos próximos 25 anos por concurso público internacional, convidando as melhores empresas europeias a participar.

“Os objetivos deste plano devem ser uma cidade com mais verde integrado por toda a malha urbana, melhores condições para o estabelecimento de empresas de serviços dispersas pela cidade, aproximando a habitação e emprego, mobilidade pensada para as necessidades efetivas da cidade ao invés da atual estratégia de extração cega de fundos europeus e com um foco na redução da dependência automóvel acompanhando as tendências do centro da Europa”, frisou.

No campo económico, o candidato referiu que os atuais espaços da zona industrial estão esgotados pelo que será necessário expandi-la para permitir a instalação de mais postos de trabalho.

“Queremos rever toda a gestão da autarquia com os princípios chave da eficiência e transparência, desburocratizando todos os processos ao máximo possível pela lei nacional e comunitária”, disse Nuno Fernandes.

Quem marcou presença na apresentação de Nuno Fernandes à Câmara de Bragança foi a presidente da IL, Mariana Leitão, que disse que o partido vai ter uma maior implementação de candidaturas às Câmaras Municipais do país.

“Aqui é Bragança, é a primeira vez que estamos a concorrer, a umas eleições autárquicas, o que nos deixa satisfeitos, sendo este um sinal de que vamos ter uma maior abrangência”, disse.