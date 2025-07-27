O comissário europeu do Comércio confirmou este domingo que está a preparar-se juntamente com a presidente da Comissão Europeia para a “importante” reunião com o Presidente dos Estados Unidos para discutir um possível acordo sobre as tarifas.

“Tenho o prazer de me juntar à presidente @vonderleyen na Escócia este domingo para uma conversa importante com @POTUS sobre o fortalecimento do comércio transatlântico”, escreveu Maros Sefcovic, na rede social X (antigo Twitter), antes da reunião bilateral, marcada para as 15h30 GMT.

Glad to join President @vonderleyen in Scotland this Sunday for an important discussion with @POTUS on strengthening transatlantic trade. https://t.co/yyWIdBmCHR — Maroš Šefčovič???????? (@MarosSefcovic) July 27, 2025

Donald Trump, que receberá a delegação da União Europeia (UE) no seu resort de golfe em Turnberry, sudeste da Escócia, será acompanhado pelo representante para o Comércio dos EUA, Jamieson Greer, e pelo secretário do Comércio, Howard Lutnick, segundo fontes da Casa Branca.

Não se sabe, nesta fase, se haverá alguma comunicação oficial ou declarações à imprensa após a reunião. Não está excluído que qualquer conclusão possa demorar vários dias.

Após semanas de negociações técnicas, Trump e Von der Leyen, acompanhados pelas respetivas equipas, vão tentar chegar a um acordo de princípio para evitar uma guerra comercial entre as duas partes a partir de 01 de agosto.

O Presidente dos EUA recebe a presidente da Comissão Europeia no âmbito de uma viagem pessoal de quatro dias que terminará na terça-feira com uma visita ao seu outro campo de golfe em Aberdeen, nordeste da Escócia.

Von der Leyen vai à reunião na esperança de chegar a um acordo para travar a ameaça de novas tarifas aduaneiras de 30% anunciadas por Washington sobre as exportações europeias, que entrarão em vigor a partir de 01 de agosto se não houver um acordo.

Bruxelas indicou que a sua prioridade é a estabilidade em detrimento da escalada das tarifas, que, na sua opinião, aumentaria a incerteza e prejudicaria as empresas.

De acordo com fontes diplomáticas, as duas partes estão a avançar para um compromisso que estabeleceria uma taxa de 15% sobre os produtos europeus.

Este nível seria semelhante ao aplicado no acordo alcançado esta semana entre os Estados Unidos e o Japão e próximo da tarifa média efetiva que Washington já impõe aos produtos europeus, que ronda os 14,8% depois de acrescentar mais 10% aos anteriores 4,8% em alguns setores.

Trump insiste em reduzir o défice comercial com a União Europeia e acusa o bloco de aplicar tarifas de 30% sobre as importações americanas, valor que, segundo dados da Organização Mundial do Comércio (OMC), estaria acima da média real, que é de 4,1% sobre produtos industriais e 11% sobre produtos agrícolas.

Embora o tom geral seja de aproximação, Von der Leyen chega à reunião apoiada por um pacote de medidas de retaliação no valor de 93 mil milhões de euros, aprovado pela maioria dos países da UE.