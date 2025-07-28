A divulgação dos números relativos às vendas de veículos eléctricos na primeira metade de 2025 no maior mercado europeu, a Alemanha, trouxe uma agradável surpresa, mas apenas para a Volkswagen. Já sem usufruir de incentivos do Estado alemão, os modelos alimentados exclusivamente pela bateria viram as vendas aumentar 35%, uma evolução substancial face ao mercado alemão que caiu 5% no mesmo período, considerando todos os tipos de motorizações.

Com os eléctricos a transaccionarem 249.155 unidades, num mercado que vendeu 1.402.789 veículos novos — o que atribui aos BEV 17,7% de share, em linha com os 17% a nível europeu —, os consumidores germânicos inverteram a tendência verificada até aqui, pois no primeiro semestre de 2024 a procura por modelos eléctricos caiu 16%, certamente devido ao rescaldo após a retirada dos incentivos do Estado no final de 2023. A surpresa, além de alimentada pelo incremento das vendas de carros eléctricos, foi igualmente suportada pelo domínio avassalador da Volkswagen, o maior construtor germânico e europeu, que chamou a si 8 posições no top 10 das vendas de BEV.

O líder na procura de eléctricos de Janeiro a Junho foi o VW ID.7, um dos seus veículos a bateria maior e mais caro, o que sucede após o construtor ter decidido não exportar o modelo para os EUA devido ao aumento das tarifas. Depois surgem o VW ID.4/ID.5, com o VW ID.3 a fechar o top 3. O Skoda Enyaq, o Cupra Born e o Skoda Elroq estabelecem-se a seguir no ranking dos BEV mais vendidos, para o BMW iX1 aparecer como o mais vendido (fora do Grupo VW) na 7.ª posição, secundado pelo Audi Q6 e-tron e pelo Tesla Model Y. Com mais um desempenho desastroso, o SUV da marca norte-americana fica-se pela 9.ª posição, sendo que o Model 3 não aparece sequer entre os 30 mais vendidos. A encerrar o top 10 surge o Audi Q4 e-tron.

O mercado alemão continuou a ser muito forte neste início de 2025 no que respeita aos híbridos plug-in (PHEV), com estes a registarem um incremento na procura na ordem dos 56%, mas a somarem apenas 50% do volume de vendas alcançado pelos 100% eléctricos. Entre as marcas que mais cresceram, a Renault liderou com +7,9%, à frente da Skoda (+4,6%), BMW (+4,1%) e Ford (+3,7%). Curiosamente, a VW que liderou nos BEV e nos PHEV (com o Tiguan), viu o volume de vendas total cair 1,2%. As vendas da Tesla sofreram um corte de 58%, face ao primeiro semestre de 2024.