Pilhagens, barricadas e pneus queimados marcam início da greve dos taxistas em Luanda

“Qualquer perturbação severa ao seu normal funcionamento compromete, não apenas o bem-estar imediato da população, mas também a estabilidade fiscal, social e económica do país, assim como o normal abastecimento e reposição de ‘stocks'”, adianta.

Nesse sentido, a Ecodima apela à população a não atacar os bens privados e estabelecimentos comerciais, que destaca serem o “garante de postos de trabalho e de subsistência de milhares de famílias”, e que sendo vandalizados “compromete a continua manutenção dos postos de trabalhos” relacionados.

Vários estabelecimentos bancários e comerciais foram emitindo, ao longo do dia, alertas dando conta do encerramento de balcões e estabelecimentos até quarta-feira. O conhecido centro comercial Belas, em Talatona, zona onde vive a elite angolana, também cerrou portas.

Governo Provincial de Luanda manifesta elevada preocupação com atos de vandalismo

O Governo Provincial de Luanda (GPL) foi uma das primeiras instituições “acompanha com elevada preocupação” os atos registados esta segunda-feira de manhã, em diversos pontos da província.

De acordo com um comunicado do GPL, os acontecimentos registados foram caracterizados “por distúrbios e atos de vandalismo associados à paralisação forçada da atividade de táxi”.

Segundo o governo da província de Luanda, “as principais associações e cooperativas de táxi, que inicialmente haviam anunciado uma greve, cancelaram oficialmente a paralisação durante o fim de semana, no quadro de um esforço de diálogo com as autoridades, com vista à resolução dos pontos de reivindicação apresentados”.

“Contudo, nas últimas horas, grupos de indivíduos não identificados e sem legitimidade representativa da classe dos taxistas voltaram a convocar ações de paralisação, promovendo atos de intimidação e violência, com agressões a viaturas que circulam pela via pública – incluindo aquelas que não prestam serviço de táxi”, refere no comunicado.

Estes atos “de vandalismo, agressões a trabalhadores, destruição de bens públicos e privados, assim como qualquer coação sobre cidadãos que desejam exercer livremente as suas atividades”, foram condenados “com veemência” pelo GPL.

“Reiteramos que a proteção da vida, da liberdade e da integridade física e patrimonial das pessoas constitui uma prioridade do Estado, motivo pelo qual as forças da ordem pública se encontram ativamente no terreno, com o objetivo de restabelecer a ordem e garantir a segurança de todos os cidadãos”, sublinha o GPL na sua nota.

À população de Luanda, em particular aos operadores de táxi e demais profissionais dos transportes, o GPL apelou “para que mantenham a serenidade, o civismo e a confiança nas instituições públicas, evitando a adesão a ações de caráter violento e destrutivo”.

No documento, o GPL realça que “estão em curso investigações para a identificação dos autores e instigadores destes atos criminosos, os quais deverão ser responsabilizados nos termos da lei”.

Expatriados aconselhados a evitar deslocações

Logo de manhã começou a circular por entre os expatriados uma lista de zonas a evitar mas a meio da tarde o Consulado-Geral de Portugal em Luanda alertou recomendou prudência e que se evitem deslocações desnecessárias, face aos tumultos.

“A atual situação de segurança em Luanda é objeto de monitorização e acompanhamento próximo por parte da representação diplomática de Portugal em Angola, em contacto com as competentes autoridades angolanas e com os parceiros da UE”, lê-se no comunicado publicado na página oficial do consulado.

O consulado aconselha os cidadãos portugueses a manterem “prudência e vigilância”, e sugere a adesão ao canal WhatsApp do Consulado-Geral de Portugal em Luanda.

CONSULADO GERAL DE PORTUGAL EM LUANDA

Informa: pic.twitter.com/rFgp3EfNnU — Kuiza Dizaya (@KuizaDizaya) July 28, 2025

E avisa que face aos “constrangimentos de mobilidade que se preveem para [terça-feira] 29 de julho, atendimento ao público […] se encontrará fortemente limitado” nesse dia, assegurando o “compromisso de reagendar para tão breve quanto possível todos os atos consulares que possam ser impactados por aquelas limitações”.

O aumento do preço do gasóleo

No início deste mês, o preço do gasóleo passou de 300 para 400 kwanzas por litro (0,28 para 0,37 euros), no âmbito da retirada gradual pelo Governo do subsídio aos combustíveis, iniciada em 2023, levando a um reajuste das tarifas dos transportes públicos.

Face à subida do preço do gasóleo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) passou de 200 (0,19 euros) para 300 kwanzas (0,28 euros) o preço do serviço de táxis coletivos (transporte ocasional de passageiros) e de 150 (0,13 euros) para 200 kwanzas a tarifa do serviço de autocarros urbanos.

Os taxistas sublinham que se passaram mais de 15 dias sem o Governo “ouvir o grito de socorro dos taxistas”, por isso decidiram, “as Associações e Cooperativas de taxistas ANATA, ATA, CTMF, ATLA, CTCS, 2PN, AB-TAXI” paralisar os serviços de táxi nos dias 28,29 e 30 deste mês. Nesta segunda-feira ao final da noite, face aos tumultos verificados durante o dia, decidiram cancelar a greve nos próximos dois dias.