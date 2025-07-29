Luanda parada, pilhagens continuam, polícia e militares na rua. Cinco mortes e 1.214 detidos durante a greve dos taxistas

“A ANATA Luanda mantém abertos todos os canais de diálogo com as autoridades competentes, com o objetivo de se alcançar um consenso. Contudo, reforça a exigência de que as reivindicações apresentadas pela classe sejam efetivamente atendidas, pois ficou evidente que a voz dos taxistas reflete o clamor do povo angolano”, refere no comunicado.

Esta terça-feira, os populares “candongueiros” (táxis azuis e brancos) continuam parados e os serviços de transporte por aplicativo também não dão resposta à procura, segundo passageiros ouvidos pela Lusa.

A noite não foi pacífica em bairros periféricos como a Estalagem, em Viana, onde foram reportados disparos e ataques a viaturas por grupos de jovens em fúria. Esta terça-feira, continua a ser visível o reforço policial nas ruas, com presença de viaturas militares em pontos estratégicos.

Os protestos violentos ocorrem num contexto marcado pela recente subida dos preços dos combustíveis, após o corte gradual dos subsídios estatais, medida que tem gerado forte contestação social em todo o país.

João Lourenço é o “responsável último” pelo vandalismo, diz Rafael Marques

“Ao recusar o diálogo com a sociedade e ignorar a necessidade de uma escuta ativa, João Lourenço contribuiu para o agravamento da insegurança pública e da desordem social. Ele é o responsável último pelo vandalismo”, escreveu Rafael Marques, o rosto angolano que se tornou conhecido na luta contra a corrupção no reinado de José Eduardo dos Santos.

“A manutenção de uma governação opaca, sem prestação de contas, alimenta o sentimento de abandono e de revolta entre os cidadãos. Em vez de investir numa cultura de proximidade e transparência, o Estado optou por preservar privilégios e gastos supérfluos, como as viagens presidenciais dispendiosas, enquanto a população enfrenta dificuldades crescentes no acesso à segurança, saúde e educação”, continua o coordenador do Ufolo, Centro de Estudos para a Boa Governação. O jornalista, que assina um artigo esta terça-feira no seu site de investigação MakaAngola, com o título, “Greve dos Táxis, o povo marcha, o Presidente voa”, compara os protestos em Luanda com os gastos em viagens do Presidente angolano.

“Para a mobilidade da maioria dos dez milhões de habitantes de Luanda, não há alternativas aos táxis privados (vulgo, candongueiros)”, começa por explicar.

“O Governo de Lourenço já gastou cerca de 800 milhões de dólares em autocarros para melhorar o sistema de transportes públicos, mas os resultados foram negativos e tão-somente favoráveis à corrupção e à pilhagem legalizadas. A maioria dos 1500 autocarros adquiridos, num total de 742, foi distribuída entre operadoras privadas de indivíduos ligados ao poder, muitas das quais não os colocaram em circulação. Outras centenas foram distribuídas pelos ministérios e mantidas em reserva para as campanhas do MPLA”, denuncia Rafael Marques.

Assim, continua, “com os táxis privados em greve, Luanda paralisa, porque não há um sistema de transportes públicos funcional.”

[Horas depois do crime, a polícia vai encontrar o assassino de Issam Sartawi, o dirigente palestiniano morto no átrio de um hotel de Albufeira. Mas, também vai descobrir que ele não é quem diz ser. “1983: Portugal à Queima-Roupa” é a história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e esta execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. É narrada pela atriz Victoria Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Ouça o segundo episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E ouça o primeiro aqui]

João Lourenço, em recente entrevista à CNN Portugal, nas vésperas da sua visita a Lisboa, dizia que o aumento do preço dos combustíveis tinha sido residual, lembrando que o gasóleo ficava a menos de 50 cêntimos de euro o litro, dizendo que haverá poucos países no mundo com este preço. Mas Rafael Marques faz contas diferentes:

“Entre 2021 e o primeiro semestre de 2024, o subsídio aos combustíveis custou ao Estado cerca de 9,1 biliões de kwanzas, o que equivale a cerca de 15 mil milhões de dólares ao câmbio médio do período. Contudo, a retirada parcial destes subsídios não se traduziu em melhorias reais no transporte público ou no poder de compra da população. Em Luanda, cidadãos com salários mínimos não conseguem pagar os transportes. Alguns chegam a gastar até 44 mil kwanzas por mês apenas em deslocações, montante que representa mais de metade do salário mínimo oficial.”