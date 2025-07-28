O Presidente dos EUA, Donald Trump, revelou esta segunda-feira que cortou relações com Jeffrey Epstein porque o empresário lhe “roubou” funcionários. Trump disse mesmo ter expulsado Epstein do seu clube em Mar-a-Lago depois depois de este ter recrutado pessoas que trabalhavam para Trump, escreve o The Telegraph.

“Não falei com Jeffrey Epstein durante anos porque ele fez algo inapropriado. ‘Roubou’ pessoas que trabalhavam para mim. Eu disse: ‘nunca mais faças isso’. E ele voltou a fazer o mesmo, e eu expulsei-o, persona non grata. E expulsei-o, foi isso”, disse o Presidente norte-americano aos jornalistas, no seu clube de golfe em Turnberry, na Escócia.

Virginia Roberts Giuffre, uma das vítimas de Epstein, alegou que foi recrutada e forçada a dar massagens sexuais ao empresário enquanto trabalhava no resort da Flórida.

DonaldTrump e Jeffrey Epstein mantinham uma relação desde os anos 80, quando se conheceram nos círculos mais abastados de Nova Iorque e da Florida. Partilhavam o gosto por uma vida luxuosa e mulheres. Há até rumores de que foi o magnata que apresentou Trump à sua terceira e atual mulher, Melania, uma alegação que a primeira-dama nega.

A relação próxima entre os dois terá terminado em 2004, devido a uma disputa relacionada com a compra de uma propriedade em Palm Beach, na Florida — e em que Trump acabou por levar a melhor. No entanto, nem Trump, nem Epstein falaram alguma vez publicamente sobre os motivos que determinaram o afastamento.

Agora, o Presidente dos EUA, questionado mais uma vez sobre a relação que mantinha com Epstein (entretanto condenado por exploração sexual de menores), revelou que cortou relações com o magnata porque este lhe ‘roubava’ trabalhadores.

Também na Escócia, Trump garantiu que “nunca teve o privilégio” de visitar a ilha de Jeffrey Epstein, revelando que recusou um convite do empresário para se deslocar ao local, localizado nas Ilhas Virgens britânicas. “Eu nunca tive o privilégio de ir para a ilha dele. Eu recusei, mas muitas pessoas em Palm Beach foram convidadas para a ilha dele”, disse Trump. “Num dos meus momentos muito bons, eu recusei, não queria ir para a ilha dele”, realçou Trump.

O presidente também voltou a criticar o Partido Democrata “doente”, sugerindo que o ex-presidente Bill Clinton e outros visitaram Little Saint James, também conhecida como “Ilha Epstein”, onde ocorreu a maior parte dos abusos sexuais perpertrados por Epstein.

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