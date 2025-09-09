Catarina Martins, com formação em química, é a candidata do Chega à Câmara de Águeda, revelou esta terça-feira fonte partidária, numa candidatura que aponta como prioridades para o concelho, a habitação e a segurança.

Catarina Martins considera que a sua experiência profissional e internacional lhe permite trazer “as melhores práticas” para Águeda, de forma a fazer “evoluir o concelho num sentido diferente do atual”.

Em declarações à Lusa, dá como exemplo o desenvolvimento económico: “é preciso apostar na promoção daquilo que é feito em Águeda, daquilo que os nossos industriais acabam por produzir e exportar, quer sejam bens ou serviços”.

“A verdade é que não temos, por exemplo, uma feira para divulgar os nossos próprios produtos”, aponta.

Ao nível da habitação, defende a construção a custos controlados como forma de dar resposta à escassez da oferta face à procura que aumentou com a “entrada descontrolada de imigrantes”.

A nível da saúde, a candidata do Chega reconhece que o hospital local tem tido obras e melhorias, mas falta a capacidade de incentivar a fixação de equipas e profissionais.

Outra das preocupações da candidata é a “falta de segurança”: “cada vez mais é recorrente o aumento de criminalidade e a insegurança e é importante as pessoas sentirem que podem sair à rua e podem andar livremente em Águeda, ou nos seus próprios comércios”.

A falta de vagas em creches e lares de idosos são problemas que afetam as famílias de Águeda e que se propõe ajudar a resolver através de soluções público-privadas.

Catarina Martins defende também a melhoria das infraestruturas rodoviárias nas zonas rurais e a finalização da obra do mercado municipal.

Nas eleições autárquicas de 2021 o PSD coligado com o MPT obteve 44,77% e conquistou quatro mandatos no executivo presidido por Jorge Almeida, enquanto o PS foi o segundo partido mais votado com 29,52%, obtendo dois mandatos, e o CDS conseguiu um mandato com 13,04% dos votos.

Além de Catarina Martins concorrem à Câmara de Águeda Milton Matos (CDU), Cláudia Afonso (BE), Jorge Almeida (PSD/MPT), Antero Almeida (CDS) e Francisco Vitorino (PS).

As eleições autárquicas estão agendadas para dia 12 de outubro.

Nota: notícia corrigida a 10 de setembro para corrigir a formação da candidata