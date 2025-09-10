A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve, fora de flagrante delito, uma mulher de 50 anos suspeita de ter ateado um incêndio florestal em Águeda na segunda-feira à noite, informou esta quarta-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que a suspeita, que terá atuado num quadro grave de desequilíbrio psiquiátrico, revelando uma acentuada propensão para o comportamento incendiário, foi detida com a colaboração do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Águeda.

Segundo a Judiciária, o incêndio, que ocorreu ao início da noite da passada segunda-feira, na freguesia de Segadães, Águeda, foi provocado com recurso a chama direta, em zona de extensa mancha florestal, onde existem nas proximidades várias habitações.

“Graças à pronta deteção e combate por populares e bombeiros, o incêndio não ganhou grandes dimensões”, refere a mesma nota, adiantando que não foi possível determinar qualquer motivação racional ou explicação plausível para a prática dos factos em investigação.

A PJ refere ainda que na mesma zona, num passado recente, têm vindo a ser combatidos diversos outros focos de incêndio com origem suspeita.

A detida vai ser presente às autoridades judiciárias, na comarca de Aveiro, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação.