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O ministro dos Negócios Estrangeiros italiano pediu esta quinta-feira ao seu homólogo israelita que sejam respeitados os ativistas da flotilha de ajuda a Gaza “Global Sumud”, entre os quais se encontram mais de 50 cidadãos italianos.

“Estamos a acompanhar de perto a situação da flotilha”, afirmou Antonio Tajani, numa declaração feita no Senado, na qual prometeu ajuda diplomática aos 58 cidadãos italianos que viajam a bordo.

De acordo com Tajani, a unidade de crise do Ministério dos Negócios Estrangeiros mantém-se em contacto constante com um representante da flotilha, enquanto a embaixada de Itália em Telavive tem conversado com o Governo israelita.

O ministro sublinhou que Itália está “na linha da frente” da entrega de “toda a ajuda humanitária possível” a Gaza, pelo que disponibilizou “canais institucionais” aos organizadores da flotilha ‘Global Sumud’ para facilitar a receção de mantimentos pela população de Gaza.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, também prometeu, na semana passada, proteger os ativistas — entre os quais se encontram três portugueses: a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte — , mas incentivou-os a procurar “canais de entrega alternativos e mais eficazes”.

Meloni lembrou, por exemplo, a quantidade limitada de ajuda que os navios podem transportar, acrescentando que os membros da flotilha enfrentam riscos quando viajam para uma “zona de crise”, o que os torna “um fardo” para as autoridades encarregadas de garantir a sua proteção.

Os navios italianos da flotilha que pretende chegar a Gaza com ajuda humanitária partiram à meia-noite da Sicília para se juntar ao resto das delegações que partem agora da Tunísia em direção ao enclave palestiniano.

A partida da comitiva italiana, inicialmente prevista para 4 de setembro, teve de ser adiada por duas vezes devido a atrasos com os outros navios que partiram de Barcelona.

Os restantes membros da flotilha disseram que foram atacados na madrugada desta quinta-feira na Tunísia, alegadamente quando um drone lançou um objeto que explodiu e provocou um incêndio num navio de bandeira portuguesa, segundo uma testemunha.

A ‘Global Sumud’, que pretende ser “a maior missão humanitária da história”, saiu inicialmente de Barcelona.

As forças israelitas têm em curso uma ofensiva na Faixa de Gaza que já causou mais de 64.600 mortos no território governado pelo grupo islamita Hamas desde 2007.

A ofensiva seguiu-se ao ataque do Hamas ao sul de Israel, a 07 de outubro de 2023, que provocou cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.

Israel, que anunciou uma operação para tomar a cidade de Gaza, no norte do enclave, tem sido acusado de genocídio e de usar da fome como arma de guerra, que nega.