A última imagem que ia ficar já não seria a melhor, a última imagem que ficou dificilmente poderia ter sido pior. Os assobios que se ouviam no final começaram por ser dirigidos a João Pinheiro, que não deixou que o derradeiro canto da partida fosse marcado por Prestianni, mas alargaram-se também à exibição do Benfica, que não tinha estado bem a jogar contra um Santa Clara com onze e que em nada melhorou a partir da fase em que beneficiou da superioridade numérica (que foi quase uma hora). Otamendi, que até estava a ser um dos melhores mas que cometeu o erro crasso que abriu portas ao empate dos açorianos no segundo minuto de descontos, acabou por ser um dos poucos “poupados”, recebendo mesmo muitos aplausos quando pediu desculpas a todos levantando a mão a assumir a culpa. Numa imagem, todo o jogo ficou resumido.

O Santa Clara levava uma série de oito derrotas consecutivas com o Benfica, que teve início depois da grande surpresa alcançada em 2019/20, quando ganhou na Luz por 4-3 e quase “sentenciou” a saída de Bruno Lage das águias na primeira passagem. Ponto comum? Os golos que sentenciaram o resultado final surgiram no período de compensação. Outro ponto comum? Os encarnados voltaram a ceder nos descontos, algo que já tinha acontecido na igualdade com o Arouca da última temporada que retirou a possibilidade de chegar ao dérbi com o Sporting da penúltima jornada numa posição mais confortável. Contas feitas, o Benfica perdeu pela primeira vez pontos no Campeonato, com capitão e treinador a assumirem as culpas no final.

Nos últimos 5 jogos em casa para a ????????Liga Portuguesa, as águias perderam pontos nos descontos frente a:

????Santa Clara, 1-1

????FC Arouca, 2-2 pic.twitter.com/5YsYGqCBCK — Playmaker (@playmaker_PT) September 12, 2025

“Foi um jogo complicado, onde não conseguíamos perfurar na defesa deles mas tivemos oportunidades. Lamentavelmente, assumo toda a responsabilidade pelo golo. A equipa estava tranquila. Numa jogada de m*** aconteceu o empate… Cometemos um erro, assumo esse erro. Temos de continuar. Sempre estou agradecido ao clube, instituição e adeptos. Tínhamos o jogo controlado, não tínhamos cometido erros mas por um erro meu não conseguimos os três pontos”, apontou Nico Otamendi na flash interview da BTV.

Nove jogos depois o ????Santa Clara consegue tirar pontos ao Benfica. ????Foi a segunda vez que os açorianos conseguiram travar o Benfica na Luz:

2025 empate 1-1, nos descontos

2020 vitória 3-4, nos descontos pic.twitter.com/M5DmVdlurv — Playmaker (@playmaker_PT) September 12, 2025

“Foi um jogo difícil de preparar, com os jogadores a chegarem ontem [quinta-feira] das seleções, mas isso não invalida o desfecho final. Tal como o nosso capitão disse, tínhamos o jogo controlado mas não é ele quem tem as responsabilidades do empate, as responsabilidades são todas minhas por este empate. Agora é recuperar mas as responsabilidades são todas minhas deste empate. Temos de recuperar porque há um jogo na terça-feira para vencer. Deixo também um apelo forte aos nossos adeptos. Continuem a apoiar. Obrigado aos nossos adeptos pelo apoio de hoje, que na terça-feira estejam cá pois precisamos de vencer no início da Liga dos Campeões”, começou por referir Bruno Lage, também nas entrevistas rápidas da BTV.

Desde 2010, que o ????Benfica não perdia pontos na Luz para o campeonato depois de estar em superioridade numérica:

2025 Santa Clara, 1-1 Vinícius Lopes 90'+2

2010 Académica, 1-2 Laionel 90'+2 pic.twitter.com/vWkhzg4HhM — Playmaker (@playmaker_PT) September 12, 2025

“O que pretendíamos com esta equipa? Sabíamos que em termos de transições eles seriam muito rápidos. Com o Fredrik [Aursnes] por dentro e o Tomás [Araújo] aberto, porque ele conhece a posição, à procura de criar outro tipo de movimentos. Acabámos por fazer o mais difícil, o golo. Tínhamos o jogo controlado mas toda a responsabilidade do empate é do treinador”, acrescentou ainda o treinador dos encarnados após uma igualdade mesmo estando em superioridade numérica como já não acontecia na Luz há 15 anos (a última vez que tinha acontecido foi com a Académica, com Laionel a marcar também nos descontos).

????????Bruno Lage na Liga (desde 14 setembro 2024):

????3 pontos perdidos nos primeiros 12 jogos na Luz (SC Braga)

????6 pontos perdidos nos últimos 5 jogos na Luz (Arouca, Sporting e Santa Clara pic.twitter.com/mEZbqvgVCI — Playmaker (@playmaker_PT) September 12, 2025

“Se o Benfica devia ter feito mais em superioridade numérica? Claro que sim, devíamos ter criado mais situações de finalização e mais golos. Responsabilidade do técnico? É para tudo. Eu sou o treinador, a responsabilidade é minha. Desde o minuto 1 ao minuto 90 há vários lances. Os lances são dos jogadores mas sobretudo do treinador. Aqui estou eu, a responsabilidade é toda minha. Não estou a proteger ninguém, o Nico não precisa que alguém o proteja. Ele assumiu essa responsabilidade mas eu retiro-lhe essa responsabilidade e prefiro ser eu a assumi-la. Perdemos dois pontos. Era um resultado que não queríamos e que nos penaliza. Assumo a total responsabilidade do jogo e estamos completamente insatisfeitos com aquilo que aconteceu durante os 90 minutos”, salientou mais tarde Bruno Lage na conferência de imprensa.