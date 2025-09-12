A última imagem que ia ficar já não seria a melhor, a última imagem que ficou dificilmente poderia ter sido pior. Os assobios que se ouviam no final começaram por ser dirigidos a João Pinheiro, que não deixou que o derradeiro canto da partida fosse marcado por Prestianni, mas alargaram-se também à exibição do Benfica, que não tinha estado bem a jogar contra um Santa Clara com onze e que em nada melhorou a partir da fase em que beneficiou da superioridade numérica (que foi quase uma hora). Otamendi, que até estava a ser um dos melhores mas que cometeu o erro crasso que abriu portas ao empate dos açorianos no segundo minuto de descontos, acabou por ser um dos poucos “poupados”, recebendo mesmo muitos aplausos quando pediu desculpas a todos levantando a mão a assumir a culpa. Numa imagem, todo o jogo ficou resumido.

As desculpas do capitão que toda a equipa podia ter evitado (a crónica do Benfica-Santa Clara)

O Santa Clara levava uma série de oito derrotas consecutivas com o Benfica, que teve início depois da grande surpresa alcançada em 2019/20, quando ganhou na Luz por 4-3 e quase “sentenciou” a saída de Bruno Lage das águias na primeira passagem. Ponto comum? Os golos que sentenciaram o resultado final surgiram no período de compensação. Outro ponto comum? Os encarnados voltaram a ceder nos descontos, algo que já tinha acontecido na igualdade com o Arouca da última temporada que retirou a possibilidade de chegar ao dérbi com o Sporting da penúltima jornada numa posição mais confortável. Contas feitas, o Benfica perdeu pela primeira vez pontos no Campeonato, com capitão e treinador a assumirem as culpas no final.

“Foi um jogo complicado, onde não conseguíamos perfurar na defesa deles mas tivemos oportunidades. Lamentavelmente, assumo toda a responsabilidade pelo golo. A equipa estava tranquila. Numa jogada de m*** aconteceu o empate… Cometemos um erro, assumo esse erro. Temos de continuar. Sempre estou agradecido ao clube, instituição e adeptos. Tínhamos o jogo controlado, não tínhamos cometido erros mas por um erro meu não conseguimos os três pontos”, apontou Nico Otamendi na flash interview da BTV.

“Foi um jogo difícil de preparar, com os jogadores a chegarem ontem [quinta-feira] das seleções, mas isso não invalida o desfecho final. Tal como o nosso capitão disse, tínhamos o jogo controlado mas não é ele quem tem as responsabilidades do empate, as responsabilidades são todas minhas por este empate. Agora é recuperar mas as responsabilidades são todas minhas deste empate. Temos de recuperar porque há um jogo na terça-feira para vencer. Deixo também um apelo forte aos nossos adeptos. Continuem a apoiar. Obrigado aos nossos adeptos pelo apoio de hoje, que na terça-feira estejam cá pois precisamos de vencer no início da Liga dos Campeões”, começou por referir Bruno Lage, também nas entrevistas rápidas da BTV.

“O que pretendíamos com esta equipa? Sabíamos que em termos de transições eles seriam muito rápidos. Com o Fredrik [Aursnes] por dentro e o Tomás [Araújo] aberto, porque ele conhece a posição, à procura de criar outro tipo de movimentos. Acabámos por fazer o mais difícil, o golo. Tínhamos o jogo controlado mas toda a responsabilidade do empate é do treinador”, acrescentou ainda o treinador dos encarnados após uma igualdade mesmo estando em superioridade numérica como já não acontecia na Luz há 15 anos (a última vez que tinha acontecido foi com a Académica, com Laionel a marcar também nos descontos).

“Se o Benfica devia ter feito mais em superioridade numérica? Claro que sim, devíamos ter criado mais situações de finalização e mais golos. Responsabilidade do técnico? É para tudo. Eu sou o treinador, a responsabilidade é minha. Desde o minuto 1 ao minuto 90 há vários lances. Os lances são dos jogadores mas sobretudo do treinador. Aqui estou eu, a responsabilidade é toda minha. Não estou a proteger ninguém, o Nico não precisa que alguém o proteja. Ele assumiu essa responsabilidade mas eu retiro-lhe essa responsabilidade e prefiro ser eu a assumi-la. Perdemos dois pontos. Era um resultado que não queríamos e que nos penaliza. Assumo a total responsabilidade do jogo e estamos completamente insatisfeitos com aquilo que aconteceu durante os 90 minutos”, salientou mais tarde Bruno Lage na conferência de imprensa.

Ler mais