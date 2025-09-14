O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou este domingo as sete medalhas conquistadas pelos jovens portugueses no Campeonato Europeu das Profissões, que se realizou na Dinamarca.

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa transmitiu esta saudação, enaltecendo que, “com quatro medalhas de Excelência, duas de prata e três de ouro conquistadas na competição, o Ensino Profissional está de parabéns”.

Portugal conquistou no sábado sete medalhas, duas de ouro, uma de prata e quatro de excelência, na 9.ª edição do Campeonato Europeu das Profissões (EuroSkills), após ter competido com 32 países durante três dias na Dinamarca.

O grande destaque vai para as medalhas de ouro de Marco Malheiro, de Ponte de Lima (Viana do Castelo), em soldadura, e da equipa constituída por Diogo Pinto, de Lousada (Porto), e Loris Sgroj, de Celorico de Basto (Braga), em integração de sistemas robóticos.

A medalha de prata portuguesa recaiu para a dupla Diogo Botelho e Simão Alves, ambos de Torres Vedras (Lisboa), em mecatrónica.

Botelho e Alves conquistaram ainda o prémio de melhor da nação, que é atribuído ao concorrente com melhor pontuação em cada país. Os dois obtiveram 777 pontos, a marca mais alta de Portugal.

Já as quatro medalhas de excelência foram distribuídas por Leonor Silva, de Santa Maria da Feira (Aveiro), na profissão de cabeleireira, Dmitry Zhivitsa, de Águeda (Aveiro), em fresa, Nelson Ribeiro, de Felgueiras (Porto), em controlo industrial, e Bruno Ribeiro, de Vila Real, em instalações elétricas.

O EuroSkills decorreu entre terça-feira e sábado em Herning, na Península da Jutlândia, onde Portugal teve 15 jovens, distribuídos por 13 áreas profissionais, a competir.

O Campeonato Europeu das Profissões volta a realizar-se em 2027.

A 10.ª edição do EuroSkills será coorganizada pela Alemanha e pelo Luxemburgo, na cidade de Dusseldorf, estando prevista acontecer de 22 a 26 de setembro de 2026, no centro de exposições Messe Düsseldorf.