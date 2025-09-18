Em 2019, numa passagem por Portugal, Matt Preston confessou ao Observador que adorava jantar com José Mourinho. Parece que o ex-jurado do Masterchef Austrália poderá ter esta possibilidade agora. No mesmo dia em que o Benfica anuncia oficialmente o seu novo treinador, no Seixal, o crítico gastronómico está a explorar o Porto. Num vídeo em que aparece na Ribeira, com a Ponte Luís I ao fundo, Matt Preston pede sugestões aos seguidores. “Finalmente estou aqui! Levou-me cerca de seis anos… Mas prometi que viria! Estou muito animado. Primeiro: onde estou? E segundo: onde devo comer aqui nesta cidade?”

Há cerca de dois meses, em julho, o ex-jurado do Masterchef Austrália já tinha passado por Portugal. Numa partilha a 7 de julho, destacou as três coisas de que mais gosta em Lisboa, para além “das pessoas, dos restaurantes incríveis, do futebol e das colinas”: pastéis de nata, cocktails e beber uma imperial gelada numa esplanada, especialmente quando os dias chegam aos 40 graus. Na capital, também foi ao Belcanto, um dos poucos restaurantes portugueses com duas estrelas Michelin, e que Preston considera ser “o melhor de Portugal”. “Fiquei honrado por conhecer a equipa da cozinha e adorei como todos assinaram o meu livro [de receitas] do chef José [Avillez], para que eu possa cozinhar alguns clássicos originais em casa”.

Matt Preston também passou pelo Algarve, onde terá circulado por Faro e Tavira. “‘Tens a melhor comida fora das cidades, básico, fresco e simples’, dizem-me os meus amigos portugueses. E não estão errados!”, escreveu o crítico gastronómico, destacando pratos como a salada de polvo, camarões, amêijoas, lulas grelhadas, arroz de tomate ou bacalhau à brás. Entre os restaurantes pelos quais passou estão O Rui, na praia de Faro, e a marisqueira Os Fialhos, em Tavira.

Para além de comida e restaurantes, o crítico gastronómico é também um fanático por futebol, e adepto do Chelsea. Em 2019, em entrevista ao Observador, Matt Preston comentou o trabalho de José Mourinho à frente da equipa britânica. “Sempre que chegava, as duas primeiras temporadas eram incríveis. A terceira… Nem por isso [risos] Ele é um tipo brilhante, um pioneiro, de certa forma. Mas pronto… Foi o Roberto Di Matteo que ganhou a Champions, não foi? É um tipo interessante, um treinador espetacular mas acho que seria uma pessoa fascinante para partilhar uma refeição. Talvez cá, no Porto. De certeza que ele conhecerá bons restaurantes por lá”, disse na altura. Resta saber se entre os treinos e compromissos do Benfica, José Mourinho poderá ter tempo para partilhar a mesa com Matt Preston.