O talk show de Jimmy Kimmel foi suspenso indefinidamente pela ABC, depois de comentários feitos pelo humorista norte-americano sobre a morte de Charlie Kirk. Em comunicado, uma das operadoras ligadas à estação televisiva diz que a continuação do programa de Kimmel “não serve os interesses do público neste momento” e que não há previsão para o regresso da emissão. Decisão surge após uma ameaça da Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês).

O assassinato do ativista conservador foi um dos temas mencionados nos últimos programas de Jimmy Kimmel. Esta segunda-feira, o apresentador focou-se nas reações públicas do movimento de apoio do Presidente Donald Trump, bem como as mais recentes novidades que foram divulgadas sobre o suspeito do crime, Tyler Robinson. “Atingimos novos níveis baixos no fim de semana, com o gangue MAGA a tentar caracterizar o jovem que matou Charlie Kirk como algo diferente de um dos seus”, afirmou Kimmel.

A reação a estas declarações foi extremamente acesa e suscitou várias críticas do diretor da FCC, Brendan Carr. Em entrevista esta quarta-feira, citado pela CNN Internacional, Carr descreveu as afirmações de Kimmel como sendo “a conduta mais doentia possível” e sugeriu retirar licenças de transmissão à ABC, caso o apresentador não fosse punido. Poucas horas depois, o ultimato foi aceite, e a Nexstar Media Group, uma das operadoras, escreveu, em comunicado, que o discurso do Kimmel foi “ofensivo e insensível numa altura crítica do discurso político nacional”.

“Não acreditamos que [as declarações] refletem o espetro de opiniões, pontes de vista ou valores das comunidades locais em que estamos localizados”, lê-se na nota assinada pelo presidente do departamento de transmissão Andrew Alford. “Continuar a dar uma plataforma a Kimmel nestas comunidades não serve os interesses do público neste momento, e tomámos a decisão difícil de suspender o seu programa num esforço de deixar que cabeças mais frias prevaleçam à medida que avançamos para o reatamento de um diálogo respeitoso e construtivo”, conclui.