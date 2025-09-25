O ativista de extrema-direita Afonso Gonçalves, líder do movimento Reconquista, organizou na última terça-feira uma manifestação ilegal à porta da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa e foi identificado pela Polícia de Segurança Pública, acionada para o local devido a um alerta por desacatos.

A ação, intitulada “Change my mind” (ou “Muda a minha opinião”), consistia em colocar-se com um megafone, microfone e coluna atrás de uma mesa à espera de ser confrontado com ideias que o próprio teria de rebater, com o tema “A esquerda mata”. O formato é em tudo semelhante ao que protagonizava Charlie Kirk, aliado de Donald Trump, quando foi morto a tiro a 10 de setembro, numa universidade no estado norte-americano do Utah.

A PSP foi acionada pelas 16h por uma pessoa que ligou para o 112, por terem sido relatados desacatos entre quem assistia à manifestação e os apoiantes do responsável pelo movimento Reconquista. Nas imagens partilhadas nas redes sociais — também divulgadas nos canais do movimento — é possível ver dezenas de pessoas a olhar para Afonso Gonçalves, com algumas a aproximarem-se da mesa onde o responsável por aquela iniciativa estava a falar.

Entre quem aceitava colocar perguntas no microfone, algumas pessoas dirigiam-se à mesa de forma mais exaltada. “Ninguém te quer aqui. Sai daqui. (…) És tu a seguir”, gritou uma jovem quando o ativista falava sobre a morte de Charlie Kirk.

Depois de ter sido arrancado um cartaz do movimento, a polícia chegou ao local e interrompeu a ação, identificando Afonso Gonçalves por ter realizado uma manifestação sem comunicação prévia às forças de segurança. Apesar da contestação do ativista, que criticou a “prepotência e arrogância” da PSP, o evento seria terminado.

Foram também identificadas outras duas pessoas (um apoiante do Reconquista e outra pessoa contestatária do movimento) por “trocas de galhardetes e insultos”, explica fonte policial ao Observador.

A lista de interações entre Afonso Gonçalves e a polícia é longa — normalmente, o modus operandi consiste em perturbar manifestações que tenham por base motivações de que o líder do Reconquista discorda — e o próprio utiliza-as como combustível para inflamar o seu discurso nas redes sociais, onde chega a bastantes jovens. Apesar disso, o grupo Reconquista realizou uma academia de Verão que terá contado com menos de duas dezenas de participantes.