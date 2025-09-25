A fundista etíope Shewarge Alene morreu após ter colapsado durante um treino, em Adis Abeba, foi anunciado esta quinta-feira pela organização da Maratona de Estocolmo, prova que venceu em maio.

“É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento de Shewarge Alene, vencedora da Maratona de Estocolmo 2025. Passou mal durante um treino e foi levada ao hospital, onde, infelizmente, a sua vida não pôde ser salva. Tinha 30 anos. Os nossos pensamentos estão com a sua família e entes queridos”, informaram os organizadores da maratona de Estocolmo, nas redes sociais.

Alene correu 27 maratonas entre 2011 e 2025, conseguindo 12 triunfos e um recorde pessoal de 2:27.26 horas. Em 2021, foi segunda classificada na Maratona do Porto.