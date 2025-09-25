O Tribunal Judicial de Portalegre decretou esta quinta-feira a prisão preventiva do homem detido pela PSP, na quarta-feira, naquela cidade, por suspeita de tráfico de droga, revelou fonte daquela força de segurança.

A fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) indicou à agência Lusa que o suspeito, de 43 anos, foi presente esta quinta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Portalegre.

O tribunal decretou a medida de coação mais gravosa e o homem foi conduzido para o Estabelecimento Prisional de Elvas, onde vai aguardar o desenrolar do processo, de acordo com a mesma fonte.

A PSP de Portalegre explicou esta quinta-feira, em comunicado, que o homem, residente naquela cidade, foi detido no âmbito de uma investigação que durava há cerca de oito meses, tendo-lhe sido apreendidas mais de 10 mil doses individuais de vários tipos de estupefacientes.

O suspeito foi intercetado “em flagrante delito”, com uma quantidade bastante significativa de droga na sua posse, tendo as autoridades apreendido 8.973,1 doses de haxixe, 1.145,85 doses de cocaína e 343,7 doses de ecstasy.

A PSP apreendeu ainda 1.940 euros em numerário, uma viatura, um motociclo, cinco armas brancas, uma munição de calibre 6,35 milímetros e outros itens relacionados com o tráfico de estupefacientes.