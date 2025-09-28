A porta-voz do Livre considerou este domingo que os anúncios do primeiro-ministro sobre um novo aumento do Complemento Solidário para Idosos e um eventual suplemento para pensões mais baixas “dão muito jeito” em época eleitoral, mas pediu aumentos estruturais.

“O que nós precisamos, de facto, é de aumentar as pensões, não é de bónus pontuais que as pessoas nem sequer sabem quando é que vêm e depois são anunciados em alturas em que dá muito jeito de anunciar ao primeiro-ministro”, criticou Isabel Mendes Lopes, à margem de uma ação de pré-campanha em Rio Maior, distrito de Santarém, município no qual o Livre se candidata pela primeira vez numa lista encabeçada por Luís Caetano.

Na ótica da líder parlamentar do Livre, o que é necessário é “um aumento estruturado” que “aconteça todos os meses”.

Isabel Mendes Lopes insistiu na importância de aprovar no parlamento “um compromisso de equidade e investimento”, onde se defina previamente onde alocar o excedente orçamental.

“Isso não deve ser deixado nas mãos do Governo para anunciar quando dá jeito, deve ser algo pensado, estruturado, o que é que vai para pagamento de dívida, o que é que vai para apoios sociais. E isso é uma discussão que deve ser feita com todos os partidos, de forma alargada, mas não é o que o governo tem feito”, acusou.

A deputada vê o anúncio do primeiro-ministro como “mais um anúncio”, ao invés de apresentar “políticas de consolidação e mais estruturais que permitam a todas as pessoas saber com o que é que podem contar ao fim de todos os meses”.

No sábado, o primeiro-ministro prometeu que no próximo Orçamento do Estado haverá novo aumento do Complemento Solidário para Idosos (CSI) e, caso exista folga, voltar a dar “a meio do ano” um suplemento às pensões mais baixas.

As eleições autárquicas estão marcadas para o próximo dia 12 de outubro.