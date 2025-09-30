A Região Autónoma da Madeira registou, no ano passado, 454 divórcios, menos 66 que em 2023, o que representa uma “taxa bruta de divorcialidade de 1,8 por mil residentes”, informou esta terça-feira a Direção Regional de Estatística.

De acordo com os dados provisórios dos casamentos dissolvidos por divórcio neste arquipélago, o concelho da Ribeira Brava, na zona oeste da ilha da Madeira, foi o que registou mais casos (2,3 por mil habitantes), enquanto o município do Porto Moniz, na costa norte é o que apresenta a menor taxa (0,8).

Em 2024, 71,6% dos divórcios foram “por mútuo consentimento”, tendo resultado os restantes 28,4% de processos “sem consentimento de um dos cônjuges”, indica a mesma informação.

Segundo a análise estatística, a idade média ao divórcio foi de 48,9 anos para os homens e de 46,2 anos para as mulheres, valores que foram de 49,0 anos e 46,6 anos em 2023, respetivamente.

Dos divórcios decretados no ano passado, 67,8% foram de casamentos com duração superior ou igual a 10 anos (308), enquanto 32,2% decorreram de uniões com menos de 10 anos (146). Mais de 41% dos divórcios foram de casamentos com duração superior ou igual a 20 anos (188).

A DREM ainda destaca que 79 dos divórcios decorreram de casamentos com duração superior ou igual a 30 anos.