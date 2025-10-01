A Agência de notação financeira Morningstar DBRS subiu esta quarta-feira a avaliação do BCP, incluindo a de longo prazo, de “BBB” (high) para “A” (low), anunciou em comunicado.

“A Morningstar DBRS elevou a notação de crédito do Banco Comercial Português, incluindo o long-purpose issuer rating de ‘BBB’ (high) para ‘A’ (low)“, lê-se no comunicado hoje divulgado.

A agência decidiu também elevar a notação de crédito dos depósitos de longo prazo do banco de “A” (low) para “A”.

Esta decisão, segundo a DBRS, tem em conta o quadro legal em vigor em Portugal, que concede preferência aos depositantes em processos de insolvência e de resolução bancária.

A DBRS confirmou ainda a classificação de curto prazo (short-purpose issuer rating) e a classificação de crédito dos depósitos de curto prazo em “R-1” (low).