Tesla arranca com os Supercharger V4 com 500 kW de potência

A Tesla possui a maior rede de distribuição de energia para veículos eléctricos, que hoje conta com mais de 75.000 Superchargers divididos por cerca de 7.700 estações. E estas estão maioritariamente divididas pelos EUA e pela Ásia Pacífico, com cerca de 3000 estações cada, a que se junta a Europa com mais de 1500 estações e mais de 14.000 Superchargers. Comparativamente, a segunda maior rede transeuropeia, a Ionity, propõe apenas 4800 pontos de carga divididos por 730 estações.
Durante anos, a Tesla ofereceu os Superchargers V2 com 150 kW de potência (os primeiros instalados em Portugal), que depois reforçou com os V3 a 250 kW (mais tarde “puxados” a 325 kW, mas apenas nos EUA), com a rede de carga exclusiva da marca a evoluir para os V4 com potência de 500 kW. Os primeiros destes Superchargers arrancaram no final de Setembro nos EUA, como a marca divulgou e, de momento, são específicos para a Cybertruck, a única que pode usufruir de tão elevada potência para apressar os carregamentos. Mas a tecnologia irá ser alargada ao resto da gama.
First V4 cabinet Supercharger now live https://t.co/6T1X6MVTaj— Tesla Charging (@TeslaCharging) September 29, 2025
0.5 MW, 3X power density, 2X stalls per cabinet
Higher throughput, higher efficiency, lower cost, faster deployments pic.twitter.com/5NbiABwgpy
Antes de lançar os novos Superchargers V4, o próprio Elon Musk, o CEO e maior accionista da Tesla, anunciou o objectivo de fornecer 500 kW aos seus veículos através das redes sociais, respondendo a uma questão do editor da Electrek, Fred Lambert. Então, Musk considerou que Superchargers a 350 kW eram “uma brincadeira de crianças”, apontando já para os 500 kW.
Os novos Superchargers V4 surgem numa altura em que a Tesla continua a abrir a sua rede de postos de carregamento a veículos de outras marcas e embora ainda não exista uma grande procura por postos de carga a oferecer mais de 200 kW, é expectável que tal venha a acontecer e em força nos próximos anos. Com as novas células para baterias esperadas para breve, bem como as baterias sólidas, que representarão mais um passo em frente em termos de rapidez de carregamento, é garantido que os Superchargers terão de fornecer cada vez mais potência para fornecer os clientes, sejam eles Tesla ou não.