Tesla arranca com os Supercharger V4 com 500 kW de potência

A Tesla possui a maior rede de distribuição de energia para veículos eléctricos, que hoje conta com mais de 75.000 Superchargers divididos por cerca de 7.700 estações. E estas estão maioritariamente divididas pelos EUA e pela Ásia Pacífico, com cerca de 3000 estações cada, a que se junta a Europa com mais de 1500 estações e mais de 14.000 Superchargers. Comparativamente, a segunda maior rede transeuropeia, a Ionity, propõe apenas 4800 pontos de carga divididos por 730 estações.

Durante anos, a Tesla ofereceu os Superchargers V2 com 150 kW de potência (os primeiros instalados em Portugal), que depois reforçou com os V3 a 250 kW (mais tarde “puxados” a 325 kW, mas apenas nos EUA), com a rede de carga exclusiva da marca a evoluir para os V4 com potência de 500 kW. Os primeiros destes Superchargers arrancaram no final de Setembro nos EUA, como a marca divulgou e, de momento, são específicos para a Cybertruck, a única que pode usufruir de tão elevada potência para apressar os carregamentos. Mas a tecnologia irá ser alargada ao resto da gama.