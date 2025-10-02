O cabeça de lista do PS à Câmara de Évora, Carlos Zorrinho, defendeu esta quinta-feira que as competências transferidas para os municípios necessitam dos respetivos meios financeiros do Estado e defendeu mais descentralização para as juntas de freguesia.

Numa ação de distribuição de material de campanha e de contacto com moradores no Bairro do Bacelo, precisamente a freguesia de Évora na qual vive “há mais de 40 anos”, Zorrinho disse à agência Lusa querer passar uma “mensagem de proximidade”.

O candidato socialista frisou que, caso vença as eleições autárquicas do próximo dia 12, vai “exigir do Governo” que as competências delegadas à Câmara de Évora, e que o PS recebe “de braços abertos”, sejam acompanhadas de meios financeiros, nomeadamente nas áreas da educação, da saúde, do apoio social.

“Queremos meios para isso” e também “para recuperar as estradas, as que são nacionais rapidamente, as que são municipais teremos que encontrar formas de o fazer, mas queremos esses meios do Governo central e queremos exercer as competências que o Governo nos der”, reforçou.

E a sua candidatura quer “passar para as juntas de freguesia muitas competências” e dar-lhes meios para atuarem nessas áreas, porque “têm um papel de proximidade muito importante nas mesmas coisas”, frisou Zorrinho, cuja comitiva nesta ação integrava o atual presidente e recandidato à União de Freguesias do Bacelo e Senhora da Saúde, Luís Pardal.

Por estar no seu “território”, como apelidou o bairro, e demonstrando a sua capacidade de atleta — “já hoje de manhã corri”, destacou — Carlos Zorrinho passou de rua em rua e trocou ‘dois dedos de conversa’ com este e com aquele, entregando panfletos e outro material da candidatura, sempre em passo acelerado, imune ao calor da tarde alentejana.

Num café, surpreendeu um grupo de senhoras que jogava uma partida de sueca, cumprimentando-as, mas deixando uma a perguntar “quem é” e outra a explicar-lhe que era “o candidato do PS”, o que a levou a levantar o polegar, em jeito de aprovação.

Na sede da associação de moradores, o tempo “matava-se” da mesma forma, desta vez com grupos de homens concentrados a jogar à sueca. Carlos Zorrinho meteu-se com um deles e colocou um panfleto com o seu rosto em cima da mesa, ao lado das cartas, e disse que aquele era “o ás de trunfo” e apontou para o recandidato à junta de freguesia, que apelidou como “o ás de copas”, seguindo depois o seu périplo.

Além de Carlos Zorrinho, concorrem à Câmara de Évora João Oliveira, pela CDU (coligação PCP/PEV), Henrique Sim-Sim, pela coligação PSD/CDS-PP/PPM, Florbela Fernandes, do Movimento Cuidar de Évora (MCE), Ruben Miguéis, pelo Chega, Pedro Ferreira, pelo Bloco de Esquerda (BE) e Fábio Cabaço, pela Iniciativa Liberal (IL).

O atual executivo municipal, liderado por Carlos Pinto de Sá (CDU), é composto por dois eleitos da CDU, dois do PS, dois do PSD e um do MCE, mas a mesa da assembleia municipal está nas ‘mãos’ dos socialistas.