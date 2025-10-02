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Israel declarou esta quinta-feira como concluída a operação de intercetação da Flotilha Global Sumud rumo a Gaza, cujos elementos deteve, incluindo quatro portugueses.

“Nenhum dos barcos de provocação do Hamas-Sumud conseguiu entrar numa zona de combate ativa nem violar o bloqueio naval legal”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, num comunicado citado pela agência de notícias espanhola EFE.

O Governo israelita acusa os participantes da flotilha de serem coniventes com o grupo extremista palestiniano Hamas, que considera como uma organização terrorista, daí a associação dos dois nomes.

“Um último barco desta provocação permanece à distância. Se se aproximar, também lhe será impedida a tentativa de entrar numa zona de combate ativa e de violar o bloqueio“, acrescentou o ministério.

A operação começou na quarta-feira e envolveu a interceção de cerca de 50 embarcações.

Entre os membros detidos da flotilha estão três portugueses, a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte. Um quarto português, cujo nome ainda não foi divulgado, seguia também na flotilha, segundo anunciou esta quinta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa.

Também foram detidos 30 espanhóis, 22 italianos, 21 turcos, 12 malaios, 11 tunisinos, 11 brasileiros e 10 franceses, bem como cidadãos dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, México e Colômbia, entre muitos outros.

De acordo com a lei israelita, uma vez detidos, os membros da flotilha podem ser deportados 72 horas após a emissão da ordem. Podem também aceitar a expulsão voluntariamente, como aconteceu com quatro dos 12 ativistas a bordo de uma embarcação intercetada por Israel em junho.

Os organizadores da flotilha por Gaza denunciaram a falta de informação sobre o paradeiro de 443 participantes da missão humanitária.

A missão classificou a operação de Israel como “novos atos de agressão contra civis desarmados” e afirmou que os voluntários foram “atacados com canhões de água” e “borrifados com água contaminada”. Denunciou também interferências sistemáticas nas comunicações desde a noite de quarta-feira.

A flotilha pretendia entregar ajuda à população da Faixa de Gaza, romper o cerco de Israel ao território palestiniano e abrir um corredor humanitário permanente.

A ofensiva israelita em Gaza já matou mais de 66.100 palestinianos, incluindo 151 crianças vítimas de fome e desnutrição, segundo as autoridades controladas pelo Hamas.

A ofensiva seguiu-se ao ataque do Hamas em Israel de há dois anos, que causou 1.200 mortos e 251 reféns, de acordo com as autoridades.

Israel é acusado de genocídio em Gaza e de usar a fome como arma de guerra, acusações que nega.