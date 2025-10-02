Diretos nas redes sociais, telemóveis ao mar e "mãos ao ar". Como três portugueses da flotilha a caminho de Gaza foram detidos por Israel

Portugueses chegaram ao porto israelita de Ashdod pelas 11h. Feriado pode atrasar repatriamento

Algumas horas após a primeira interceção e de se saber que Mariana Mortágua e Sofia Aparício estavam detidas por Israel, Paulo Rangel disse que o Ministério dos Negócios Estrangeiros “manteve contacto regular” com todos os membros da delegação portuguesa ou com “representantes” dos mesmos. “Pedimos que aceitassem a proposta do governo italiano para não deixarem as águas internacionais e entregarem a ajuda humanitária no Chipre”, notou o ministro.

Negou ainda, perante as críticas nas últimas semanas, que o Estado português tenha ignorado a flotilha.”Desde o início que a embaixada e os seus serviços consulares estiveram em contacto diário com as autoridades israelitas“, garantiu.

“As autoridades israelitas indicaram-nos o sítio para onde as pessoas seriam levadas e para onde os podíamos visitar para tratar do repatriamento”, acrescentou o ministro, que avançou que os membros da flotilha devem chegar a porto israelita às 8h00 da manhã desta quinta-feira E apontou que a celebração judaica do Yom Kippur pode atrasar saídas de Israel. Os barcos da marinha israelita acabaram por só chegar ao porto de Ashdod por volta das 11h (em Lisboa, 13h em Israel).

Referiu que tudo será feito para acelerar a retirada dos portugueses, mas disse que este “feriado”, que se celebra até à noite de quinta-feira é “um dos tempos mais sagrados judaicos” e faz com que vários serviços israelitas não estejam a funcionar. “Poderemos ter aqui uma janela para que na sexta de manhã consigamos que o nosso cônsul possa estar com os nossos compatriotas”, afirmou.

O ministro destacou ainda a colaboração com as autoridades israelitas. “Dentro das circunstâncias, com as quais não concordamos, estamos a ter uma relação profissional correta”, afirmou.

Paulo Rangel disse ainda estar confiante de que não existe risco de o regresso dos elementos da flotilha não correr bem. Negou ainda que esta situação coloque em causa a relação diplomática com Israel. “Estamos muito encorajados com este passo que deu o Presidente Trump e que foi acompanhado por Benjamin Netanyahu”. “Queremos é que se ponha termo a esta guerra”, apelou ainda.

Pouco antes, o Presidente da República publicou uma nota no site da Presidência da República a informar que “confirmou junto do Governo, que será assegurado, através da Embaixada em TelAviv, todo o apoio consular aos compatriotas detidos, como é de regra, e em particular quando implica titulares de órgãos de Soberania, bem como todo o apoio ao regresso a Portugal”.

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Já Israel, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, publicou as primeiras imagens dos detidos, focando-se em Greta Thunberg, que surge num vídeo partilhado na rede social X a interagir com um soldado israelita. Nas imagens, o militar entrega-lhe um casaco e o que parece ser uma garrafa de água. “A Greta e os seus amigos estão seguros e saudáveis”, afirmou, em tom irónico, o ministério israelita. Telavive confirmava ainda que vários navios da flotilha Hamas-Sumud já tinham “intercetados em segurança” e os seus passageiros estavam “a ser transferidos para um porto israelita”.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

De registar que, ainda antes da operação de interceção, foi transmitida uma mensagem da marinha israelita via rádio ao barco Alma. “Vocês estão a entrar numa zona de guerra ativa. Se tentarem romper o bloqueio naval, apreenderemos e confiscaremos as vossas embarcações, e vocês serão totalmente responsabilizados pelas vossas ações”, ouviu-se.

O vídeo do momento em que a mensagem era transmitida foi gravado a bordo da embarcação e foi partilhado nas redes sociais da Flotilha, juntamente com a mensagem: “Israel está prestes a cometer um novo crime de guerra”.

O ativista brasileiro Thiago Ávila, a bordo do barco que estava a ser interpelado por Israel, respondeu: “Vocês dizem que estamos a entrar numa zona de guerra ativa, nós dizemos que estamos prestes a entrar numa zona onde crimes de guerra que estão a ser cometidos. Isso é contra o direito internacional.”