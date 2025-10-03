O cabeça de lista do partido Alternativa Democrática Nacional (ADN) à Câmara de Braga, Francisco Pimentel Torres, manifestou-se esta sexta-feira “totalmente contra” a implementação do BRT na cidade, considerando que “só vai atrapalhar o trânsito” e “é dinheiro deitado fora”.

Em declarações à Lusa no âmbito da campanha eleitoral para as autárquicas de 12 de outubro, Francisco Pimentel Torres classificou ainda de “falta de respeito para com os bracarenses” o facto de a câmara assinar, esta sexta-feira, o contrato de conceção e construção da linha vermelha do BRT (metrobus). “O BRT só vai atrapalhar, não vai tirar um único carro da cidade, é literalmente dinheiro deitado fora”, sustentou.

Para o candidato do ADN, os 75,5 milhões de euros que o município vai receber do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) deveriam ser canalizados para a área social, designadamente para habitação pública. “Era apenas uma questão de reprogramar os fundos”, advogou.

O contrato para a construção da linha vermelha do BRT, que vai ligar a estação de caminhos de ferro e o hospital, passando pela Universidade do Minho, é assinado esta sexta-feira.

Francisco Pimentel Torres diz que é um “desrespeito” avançar com este processo em vésperas de eleições autárquicas, defendendo que a decisão deveria passar para o próximo executivo.

Lembrou que a oposição ao BRT une “a quase totalidade” dos 10 candidatos à Câmara de Braga. Sublinhou ainda que já existe uma carreira dos Transportes Urbanos de Braga (TUB) a ligar a estação de caminhos de ferro à universidade, “precisamente pelo mesmo percurso pensado para o BRT”.

“A solução para a mobilidade em Braga passa, desde logo, pela reformulação total dos TUB, com autocarros mais pequenos, mais regulares, com melhores horários e melhores carreiras”, referiu.

Francisco Pimentel Torres defendeu ainda a criação de três ou quatro parques de estacionamento na periferia da cidade, onde os automobilistas possam deixar as suas viaturas e apanhar os transportes públicos.

A construção da variante do Cávado é outra obra tida pelo ADN como condição indispensável para a resolução dos problemas de trânsito em Braga, a par da ligação ferroviária entre esta cidade e Guimarães.

O executivo municipal de Braga é atualmente constituído por seis eleitos da coligação Juntos por Braga (PSD/CDS-PP/PPM), quatro do PS e um da CDU.

Concorrem à liderança da Câmara de Braga João Rodrigues (coligação Juntos por Braga – PSD/CDS-PP/PPM), António Braga (coligação Somos Braga – PS/PAN), Filipe Aguiar (Chega), Rui Rocha (IL), Ricardo Silva (movimento independente Amar e Servir Braga), João Baptista (CDU – coligação PCP/PEV), António Lima (Bloco de Esquerda), Carlos Fragoso (Livre), Francisco Pimentel Torres (ADN) e Hugo Varanda (MPT).