O jejum continua, mas não incomoda Mikel Arteta. Na jornada europeia, o Arsenal recebeu e venceu o Olympiacos (2-0), numa partida em que Gabriel Martinelli e Bukayo Saka faturaram e Viktor Gyökeres ficou em branco pela quinta partida consecutiva, depois de ter arrancado a temporada com três golos. Ainda assim, o avançado sueco esteve bastante perto de faturar, ao ver um remate seu defendido pelo guarda-redes grego a meias com o poste, com o internacional brasileiro a encostar para dentro logo a seguir. O desajuste ofensivo do antigo avançado do Sporting não tem preocupado Arteta que, nos últimos dias, explicou a importância de Gyökeres na sua equipa e teceu vários elogios ao ponta de lança.
Arsenal volta a ganhar, Gyökeres volta a não marcar, Arteta só o defende: “É um menino muito confiante”
“Adorei. Adorei a forma como ele reagiu. Aceitou e não mostrou frustração em momento algum. Disse-lhe que algumas decisões [do árbitro] seriam a seu favor, outras não, que ele se deveria levantar, que muitas vezes teria dois ou três jogadores ao seu redor, que a bola estaria no ar e que muita coisa iria acontecer. Esteve muito envolvido no ataque. É uma pena que não tenha marcado um golo no final, porque, na minha opinião, merecia-o totalmente. Mas adorei a reação dele, adorei a forma como ele lidou com a situação emocionalmente e também porque ele esteve envolvido em muitos momentos perigosos que ele mesmo criou”, explicou o espanhol depois do jogo com o Newcastle, em que Gyökeres ganhou um penálti que acabou revertido pelo VAR e só fez um remate à baliza.
“O que eu sinto é que ele está a fazer coisas cada vez melhores a cada jogo. Foi bloqueado algumas vezes, depois acertou no poste, mas acho que, no geral, a sua atuação foi excecional. Mais uma vez, o trabalho dele foi muito bom e, sim, queremos que ele marque golos, mas se isso não acontecer, que ao menos continue a fazer tudo o que está a fazer pela equipa, porque está a ajudar muito a equipa. Regresso aos golos? Não sei, mas espero que sim, e espero que seja já no sábado. Sinto que ele está a melhorar a cada jogo”, disse na antevisão ao jogo com o West Ham, agora treinado por Nuno Espírito Santo, que se estreou com um empate em casa do Everton (1-1).
???? ???????????????????????????????? ⚪️
???? Timber and Calafiori return to the XI
⚙️ Rice and Eze the midfield engine room
⚡️Saka on the wing
Let's do this, Gunners ????
— Arsenal (@Arsenal) October 4, 2025
No jogo 300 de Mikel Arteta ao serviço dos gunners, Gyökeres manteve a titularidade, ao lado de Saka e Leandro Trossard, com Martin Odegaard, Declan Rice e Eberechi Eze no meio-campo, Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhães, William Saliba e Jurrien Timber na defesa, à frente de David Raya. Nos hammers, Nuno Espírito Santo contou com Niclas Füllkrug como referência ofensiva e Mateus Fernandes no setor intermédio.
O dérbi de Londres começou a todo o gás, com o West Ham a conquistar um canto logo no ataque de saída, que Lucas Paquetá levantou para a área e Füllkrug atirou por cima com tudo para marcar (1′) — a jogada teve o,33 xG (golos esperados). Na resposta, Timber desferiu um remate dentro da área, a bola tabelou num defesa e obrigou Alphonse Areola a aplicar-se (5′). Numa jogada entre o trio ofensivo, Saka cruzou com perigo para um corte da defesa e, na sequência do lance, Eze enviou a bola por cima da barra (13′). Pouco depois, Saka chegou mesmo ao golo, após passe de Rice, mas o lance acabou anulado por fora de jogo (24′). Já sem o lesionado Odegaard, que sofreu um desconforto no joelho esquerdo e cedeu o seu lugar a Martín Zubimendi, o médio espanhol isolou Eze com um passe de rutura, mas o inglês permitiu a defesa de Areola, que saiu rapidamente da baliza. Contudo, na recarga, Rice apareceu completamente sozinho e inaugurou o marcador, não festejando frente à sua antiga equipa (38′). No último lance da primeira parte, Calafiori ganhou um ressalto e atirou ao poste (45+5′).
Rice não celebra ????
???????????????????????????? @premierleague | @Arsenal 1 x 0 @WestHam
???? Adere já e aproveita ???? ????????̂???? ????????????́???????????? ???? https://t.co/MbvnEVsIom#DAZNPremier pic.twitter.com/nGymji7UUi
— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 4, 2025
A etapa complementar abriu com o Arsenal bastante pressionante, com Saka a disparar por cima na primeira ocasião (51′), seguindo-se uma tentativa de passe de Rice para Gyökeres, que seguia isolado, mas não chegou à bola, que saiu com demasiada força (52′). Numa fase em que Freddie Potts e Callum Marshall já estavam em campo, Zubimendi encontrou Timber dentro da área, o defesa acabou derrubado por El Hadji Diouf (65′). O árbitro assinalou penálti e, sem o capitão em campo, a responsabilidade passou para Saka, que enganou Areola e atirou colocado para o 2-0 (67′). Depois do golo da tranquilidade, o jogo entrou numa toada menos espectacular, com muitas alterações, entre elas a de Rice, que também saiu condicionado.
Saka dobra a vantagem ????♂️
???????????????????????????? @premierleague | @Arsenal 2 x 0 @WestHam
???? Adere já e aproveita ???? ????????̂???? ????????????́???????????? ???? https://t.co/MbvnEVsIom#DAZNPremier pic.twitter.com/RIQnaIjr4I
— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 4, 2025
Feitas as contas, o Arsenal somou o quarto triunfo consecutivo em todas as competições e subiu, para já, à liderança da Premier League, com 16 pontos, mesmo com Gyökeres sem marcar há seis jogos. O West Ham está no 19.º e penúltimo lugar, com apenas quatro pontos.