A segurança e a habitação são duas grandes prioridades do candidato do Chega à Câmara de Setúbal, António Cachaço, que aposta na videovigilância e num projeto de casas modulares, de construção mais rápida.

“Apesar de haver candidatos de outros partidos que dizem que a cidade de Setúbal é segura, o feedback que nós temos na rua é ao contrário. Setúbal não é uma cidade com uma criminalidade muito exagerada, mas têm existido atos de vandalismo e assaltos”, disse.

“Acho que a nossa ideia da videovigilância e da Polícia Municipal tem toda a lógica. Em reuniões que tivemos, PSP e GNR mostraram-se de acordo com a instalação de sistemas de videovigilância”, acrescentou António Cachaço, que falava à agência Lusa numa das tendas que a candidatura do Chega colocou em diversas zonas da cidade, para facilitar o contacto direto com os munícipes e eleitores.

O candidato do Chega defendeu também que o executivo camarário deve ter como grande prioridade dar resposta ao problema da falta de habitação no concelho e, nesse sentido, pretende reunir com o Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) para avaliar a possibilidade de avançar com um projeto para a construção de casas modulares.

“Nós temos um projeto que ainda não divulgámos. Vamos reunir com o IPS para ver se conseguimos fazer umas casas modelares, de construção muito mais rápida”, frisou António Cachaço, convicto de que os processos de licenciamento deste tipo de habitação também serão muito mais céleres.

Embora sem experiência política anterior, o candidato do Chega acredita que o partido pode surpreender e ganhar a Câmara Municipal de Setúbal, a exemplo do que aconteceu nas últimas eleições legislativas, em que o Chega foi a força política mais votada no concelho.

“Nós temos uma equipa muito capaz e, tendo em conta os profissionais da política que têm gerido a Câmara nos últimos anos, acho que temos capacidade para fazer muito mais e melhor. Nós, pelo feedback que temos das pessoas, temos a ideia de que vamos ter um excelente resultado e vamos surpreender. Eu acho que vamos ter mesmo um resultado muito bom”, sublinhou o candidato do Chega.

Nas eleições autárquicas de dia 12, além de António Cachaço, são candidatos á Câmara de Setúbal o atual presidente do município sadino, André Martins (CDU, coligação PCP/PEV), Maria das Dores Meira (independente apoiada pelo PSD e pelo CDS-PP), Fernando José (PS), Daniela Rodrigues (BE), Flávio Lança (IL), André Dias (Livre), Cláudio Fonseca (ADN) e Mariana Crespo (PAN).

A CDU, que obteve 34,4% dos votos nas eleições autárquicas de 2021, governa a Câmara de Setúbal com uma maioria relativa, dado que tem apenas cinco eleitos. O PS (27,67%) tem quatro eleitos e o PSD (16,57%) dois.