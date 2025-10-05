O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo publicou, este domingo, uma mensagem em vídeo de comemoração dos 115 anos desde a instauração da República, avisando que o “descrédito do sistema político é perigoso para o regime”.

O antigo almirante começou por lembrar que a “República substituiu a monarquia constitucional” por três motivos. “Uma forte instabilidade política, uma pressão internacional que se exerceu em 1890 com o Ultimato britânico e um fraco desenvolvimento económico que não produzia a satisfação necessária para a população.”

Depois, Gouveia e Melo também elenca os motivos pelos quais caiu a Primeira República, que durou desde 1910 até 1926: “Instabilidade política — 45 governos em 16 anos —, uma crise internacional — a Primeira Guerra Mundial — e um fraco desenvolvimento económico”.

“A conjugação da instabilidade interna com a externa é perigosa para o regime”, alertou Henrique Gouveia e Melo, acrescentando que não “dar resposta aos anseios dos problemas reais da população é um perigo para o regime”. “O descrédito do sistema político é perigoso para o regime”, avisou ainda.

O candidato presidencial defende que só uma “sociedade mais coesa e mais próspera poderá apreciar verdadeiramente a liberdade que a democracia nos confere”. “Quando estamos unidos fazemos coisas extraordinárias.”

“O que desejo é um Portugal com todos e por todos. Força Portugal, força à República e força à democracia”, concluiu Henrique Gouveia e Melo.