Duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas numa colisão frontal entre dois carros, na manhã deste domingo, no IC2, no concelho de Soure, distrito de Coimbra, revelou à Lusa fonte do Comando sub-regional de Coimbra. O acidente ocorreu pelas 7h20 no cruzamento para Porto Coelheiro, numa zona sem separador central.

Além de duas vítimas mortais, cujo óbito foi confirmado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Unidade local de Saúde de Coimbra, registaram-se dois feridos graves, que foram transportados para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

Nas operações de socorro, participaram os Bombeiros Voluntários de Soure e Condeixa-a-Nova, além do INEM e da GNR. O trânsito esteve condicionado.

Um dos feridos graves do acidente de viação deste domingo do IC2, no concelho de Soure, distrito da Guarda, acabou por morrer e fez aumentar para três o número de vítimas mortais.

A informação foi adiantada à agência Lusa por fonte do Comando sub-regional de Coimbra, que durante a manhã apontava para dois mortos e dois feridos graves resultantes de uma colisão frontal, no cruzamento para Porto Coelheiro, numa zona sem separador central.

Notícia atualizada às 16h16.