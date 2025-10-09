A candidata da coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN) afirmou esta quinta-feira que a grande prioridade no próximo mandato será transformar Coimbra numa cidade capaz de atrair e fixar jovens, com habitação mais acessível, mais emprego e melhor qualidade de vida.

“A nossa grande prioridade é [Coimbra] ser uma cidade atrativa para os jovens. Há algo que é quase inexplicável: nós temos excelentes instituições do ensino superior, excelentes centros de investigação, bons hospitais, uma história, património cultural, mas continuamos a perder importância relativa na região”, afirmou à agência Lusa Ana Abrunhosa.

A ex-ministra recordou que o atual executivo fala de um crescimento de jovens em Coimbra, mas notou que esse aumento fica abaixo do registado noutros concelhos da região, considerando que Coimbra não tem conseguido reter os cerca de 8.500 jovens que todos os anos se formam no concelho. “Porquê? Porque não lhes oferecemos condições para se fixarem, para criarem raízes”, disse.

Para Ana Abrunhosa, Coimbra tem a obrigação de “virar este jogo”, considerando que é fundamental assegurar mais habitação acessível, mais e melhor emprego e promover uma melhor qualidade de vida no concelho.

“Muitos jovens que acabam os estudos não ficam porque a habitação é cara”, constatou, reafirmando a promessa de assegurar mil fogos a custos acessíveis no espaço de quatro anos.

Além da construção de habitação pública, parcerias com cooperativas e setor privado (urbanizações com percentagem de fogos a custos controlados), o município pode criar ferramentas para trazer para o mercado fogos com condições de habitabilidade no concelho e que não estão ocupados — há “quase oito mil habitações em Coimbra” nessa condição, notou.

Além disso, na área do emprego e do empreendedorismo, Ana Abrunhosa reafirmou a proposta de criar uma agência para o investimento na Estação Nova, que irá ter “um papel muito ativo na procura de empresas de valor acrescentado”, mas que também irá ter um papel de apoio e incubação a jovens que queiram avançar com o seu negócio.

Criticou, por isso, o atual executivo por pouco fazer na disponibilização de espaços para empresas.

Ana Abrunhosa, que falou à Lusa antes de participar numa “pedalada” no Vale das Flores, disse que Coimbra tem de ser uma cidade “com uma programação cultural vibrante”, com espaços de lazer e desporto, corredores verdes, jardins qualificados e mais parques infantis, num concelho que se quer “limpo e cuidado” e com serviços públicos de proximidade.

Além disso, pretende uma cidade que possa ser “vivida a pé ou de bicicleta”, com mais ciclovias em espaço urbano e mais e melhor transporte público. “Nós não temos ruas, temos estradas”, criticou.

Além de Ana Abrunhosa, são candidatos às eleições de domingo o atual presidente da Câmara pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/MPT/Volt), José Manuel Silva; o vereador Francisco Queirós, pela CDU (PCP/PEV); o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda; Maria Lencastre Portugal, pelo Chega; Sancho Antunes, pelo ADN; e Tiago Martins, pela Nova Direita.

O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU.