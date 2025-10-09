O cabeça de lista do PS à Câmara de Évora, Carlos Zorrinho, considerou esta quinta-feira que a sua candidatura tem “o programa adequado” para o concelho, por apresentar “ambição para o futuro” e um plano de emergência.

“O nosso programa e a nossa equipa são mesmo aquilo que a Évora precisa”, afirmou à agência Lusa Carlos Zorrinho, à margem de uma ação de campanha para as autárquicas de domingo, realizada na Praça do Giraldo, considerada a sala de visitas da cidade.

Segundo o candidato socialista, o programa eleitoral do PS tem uma componente de “ambição de futuro”, que abarca medidas para tornar Évora “uma capital europeia ao sul e um conjunto de projetos ambiciosos para valorizar” o concelho.

“Ao mesmo tempo, temos um plano de emergência para resolver as coisas que as pessoas nos pedem para resolver já”, prosseguiu, dando como exemplo problemas nas condições das estradas, trânsito, estacionamento, limpeza pública e habitação.

Ao final da tarde desta quinta-feira, a comitiva socialista distribuiu canetas, rosas artificiais e panfletos da candidatura a quem passava na Praça do Giraldo.

Nas declarações à Lusa, Zorrinho revelou a intenção de criar “uma espécie de loja do cidadão municipal”, ou seja, um espaço que disponibilize informação ao público sobre licenciamentos ou a relação do município com as associações, entre outros assuntos.

“Isso é muito importante e é uma conclusão que muito me apraz que é o facto de termos um programa adequado e as pessoas sentirem que temos um programa adequado”, sublinhou.

Quanto à falta de habitação no concelho, o cabeça de lista do PS à Câmara de Évora admitiu que, mesmo sendo eleito presidente, o problema “não se resolve já”, mas frisou ter “todas as condições para começar outro tipo de dinâmica” no setor.

O candidato salientou a equipa que o acompanha na lista candidata à câmara, realçando que são “pessoas muito competentes para a área do urbanismo, ambiente, educação, desporto, gestão da câmara, modernização e informatização”.

“Sinto que fizemos bem, que as pessoas têm uma grande expectativa em relação ao programa e que, se eu for eleito, tenho uma equipa para cumprir”, acrescentou.

Além de Carlos Zorrinho, concorrem à Câmara de Évora João Oliveira, pela CDU (coligação PCP/PEV), Henrique Sim-Sim, pela coligação PSD/CDS-PP/PPM, Florbela Fernandes, do MCE, Ruben Miguéis, pelo Chega, Pedro Ferreira, pelo Bloco de Esquerda (BE) e Fábio Cabaço, pela Iniciativa Liberal (IL).

O atual executivo municipal, liderado por Carlos Pinto de Sá (CDU), a cumprir o seu terceiro e último mandato, é composto por dois eleitos da CDU, dois do PS, dois do PSD e um do MCE, mas a mesa da assembleia municipal está nas mãos dos socialistas.